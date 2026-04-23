Казанский об РПЛ: «Должен быть комментатор-эксперт, а не комментатор-репортер у бровки. Это добавляет красок. Не понимаю, почему не делают шаг в эту сторону. Это дело “Матч ТВ”

— Почему не прижилось комментирование футбола с экспертами, как в хоккее?
— На больших турнирах такие попытки были — на чемпионатах Европы и мира, но мало. У меня нет ответа на этот вопрос.
В хоккее это старая практика. Сейчас ты удивляешься, когда работаешь на хоккее один, без напарника. Такие матчи тоже бывают — в регулярном чемпионате их огромное количество.
Но мы уже привыкли: пары сбиты, все друг друга прекрасно знают — с кем комфортно работать, как интересно построить репортаж.
Что касается футбола, для меня это остается загадкой. С экспертами сейчас проблем точно нет. Есть много людей, которые могут лаконично формулировать мысль и интересно рассказывать о футболе. Мне сложно сказать, почему их не сажают в пару.
Это дело «Матч ТВ» как основного вещателя российского чемпионата.
Европейские матчи проходят по старой кальке с «НТВ-Плюс»: либо ты делаешь соло, либо есть комментатор и репортер, работающий у кромки поля.
Но на российских играх, на мой взгляд, должен быть комментатор-эксперт, а не комментатор-репортер у бровки. Это хорошо и добавляет красок. Я не понимаю, почему люди не делают шаг в эту сторону, — сказал Денис Казанский.