Депутат Свищев об ужесточении лимита: «Позиция Дегтярева — дать возможность молодежи попасть в лучшие клубы, чтобы их не заменяли дорогие и не наши спортсмены из Южной Америки»

Министерство спорта России опубликовало проект ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ. В сезоне-2026/27 команды смогут включить в свою заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле — не более 7.
"Я общался об этом с Михаилом Дегтяревым, и мне понятна его позиция — дать возможность детям и молодежи попасть в лучшие клубы страны, чтобы их не заменяли прекрасные, но дорогие и не наши спортсмены из Южной Америки.
Мы видим огромное количество прекрасно играющих футболистов, но это не фамилии народов России.
Я считаю, что резкие кардинальные меры могут навредить. Но стратегически я поддерживаю инициативу Михаила Владимировича.
В будущем должна быть идеология развития российского футбола для российских мальчишек и девчонок", — сказал Дмитрий Свищев.