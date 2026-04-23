Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Овьедо
0
:
Вильярреал
0
Все коэффициенты
П1
3.31
X
3.25
П2
2.30
Футбол. Испания
2-й тайм
Райо Вальекано
0
:
Эспаньол
0
Все коэффициенты
П1
3.50
X
1.85
П2
5.50
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Балтика
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2

Скандал в азиатской ЛЧ: гол на 90+2-й минуте отменили — когда был нарушен протокол ВАР

«Шабаб Аль-Ахли» потребовал переигровки полуфинала азиатской ЛЧ из-за судейского скандала.

Источник: ФК "Шабаб Аль-Ахли"

Громкий судейский скандал разразился в азиатской Лиге чемпионов. Полуфинальный матч между дубайским «Шабаб Аль-Ахли» и «Матидой Зельвией» (0:1) завершился победой японцев, но клуб из ОАЭ настаивает на переигровке.

«Именно это превращает футбол в руины»

Эпизод произошел на 90+2-й минуте при счете 1:0 в пользу японцев — бразильский нападающий «Шабаба» Гильерме Бала красиво обыграл двоих соперников и отправил мяч в дальний угол. Казалось, его команда спасла матч и перевела игру в дополнительное время, но судья Шон Эванс после вмешательства ВАР отменил гол из-за несвоевременного аута.

В начале атаки игрок «Шабаб Аль-Ахли» вбросил мяч из-за боковой в тот момент, когда «Матида Зельвия» не завершила процедуру замены. Японский защитник Хотака Накамура еще не покинул поле, а его сменщик Генри Хероки Мочизуки уже бежал на позицию, но формально игра была возобновлена преждевременно.

За оставшееся время дубайский клуб не успел сравнять счет и покинул турнир. Команда была в ярости — арбитр Эванс ушел с поля в сопровождении полиции.

Главный тренер «Шабаба» Паулу Соуза после матча тоже не нашел объяснений случившемуся.

«Это техническая ошибка судьи. К сожалению, именно это превращает футбол в руины. Выбор такого судьи для этого матча был большой ошибкой. Меня огорчает, что организаторы выбирают арбитров, которые не соответствуют уровню турнира, игроков и тренеров. Мы заслужили выйти в финал», — сказал Соуза на пресс-конференции.

«Шабаб» требует переигровки

Понять наставника можно — причина отмены гола действительно удивительная. Издание ESPN и вовсе назвало ее, возможно, первой подобной в истории. Но главная проблема даже не в формальной причине, а в грубом нарушении протокола — ВАР вообще не имеет права вмешиваться в подобных ситуациях.

Ожидаемо, дубайский клуб не смирился с вылетом. По данным местной прессы, «Шабаб» уже подал официальный протест на результат матча и потребовал переигровки полуфинала. В заявлении дубайская команда подчеркивает, что ошибки в трактовке правил напрямую повлияли на результат.

Но пока официального решения еще нет, и местом в финале наслаждается «Матида Зельвия». Команда сенсационная во всех смыслах, еще несколько лет назад она даже не играла в высшем дивизионе Японии. А теперь будет бороться за главный азиатский трофей — если, конечно, функционеры оставят протест «Шабаба» без внимания.

Автор: Артем Белинин