Скандал в азиатской ЛЧ: гол на 90+2-й минуте отменили — когда был нарушен протокол ВАР

Громкий судейский скандал разразился в азиатской Лиге чемпионов. Полуфинальный матч между дубайским «Шабаб Аль-Ахли» и «Матидой Зельвией» (0:1) завершился победой японцев, но клуб из ОАЭ настаивает на переигровке.
«Именно это превращает футбол в руины»
Эпизод произошел на 90+2-й минуте при счете 1:0 в пользу японцев — бразильский нападающий «Шабаба» Гильерме Бала красиво обыграл двоих соперников и отправил мяч в дальний угол. Казалось, его команда спасла матч и перевела игру в дополнительное время, но судья Шон Эванс после вмешательства ВАР отменил гол из-за несвоевременного аута.
В начале атаки игрок «Шабаб Аль-Ахли» вбросил мяч из-за боковой в тот момент, когда «Матида Зельвия» не завершила процедуру замены. Японский защитник Хотака Накамура еще не покинул поле, а его сменщик Генри Хероки Мочизуки уже бежал на позицию, но формально игра была возобновлена преждевременно.
За оставшееся время дубайский клуб не успел сравнять счет и покинул турнир. Команда была в ярости — арбитр Эванс ушел с поля в сопровождении полиции.
Главный тренер «Шабаба» Паулу Соуза после матча тоже не нашел объяснений случившемуся.
«Это техническая ошибка судьи. К сожалению, именно это превращает футбол в руины. Выбор такого судьи для этого матча был большой ошибкой. Меня огорчает, что организаторы выбирают арбитров, которые не соответствуют уровню турнира, игроков и тренеров. Мы заслужили выйти в финал», — сказал Соуза на пресс-конференции.
«Шабаб» требует переигровки
Понять наставника можно — причина отмены гола действительно удивительная. Издание ESPN и вовсе назвало ее, возможно, первой подобной в истории. Но главная проблема даже не в формальной причине, а в грубом нарушении протокола — ВАР вообще не имеет права вмешиваться в подобных ситуациях.
Ожидаемо, дубайский клуб не смирился с вылетом. По данным местной прессы, «Шабаб» уже подал официальный протест на результат матча и потребовал переигровки полуфинала. В заявлении дубайская команда подчеркивает, что ошибки в трактовке правил напрямую повлияли на результат.
Но пока официального решения еще нет, и местом в финале наслаждается «Матида Зельвия». Команда сенсационная во всех смыслах, еще несколько лет назад она даже не играла в высшем дивизионе Японии. А теперь будет бороться за главный азиатский трофей — если, конечно, функционеры оставят протест «Шабаба» без внимания.
Автор: Артем Белинин