Мостовой о пенальти за руки Дивеева и Умярова: «Это издевательство какое-то. Много в футболе нефутбольных людей. Давайте мне желтую майку, посижу на ВАР, уберу это все»

Вчера арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Локомотивом» (0:0) после попадания мяча в руку Игорю Дивееву. На 99-й минуте голкипер петербуржцев Денис Адамов отразил удар Николая Комличенко с точки.
Сегодня судья Артем Чистяков назначил 11-метровый в пользу «Краснодара» в игре со «Спартаком» (2:1) после попадания мяча в руку Наилю Умярову.
«Я после вчерашнего пенальти в матче “Локомотив” — “Зенит” так взорвался, это издевательство идет какое-то над футболом. Такие жесткие слова выбираю не со злобы, просто сил уже нет. Конечно же, сейчас [в матче “Краснодара” и “Спартака”] тоже пенальти не.
Уже эти трактовки пошли — попал, чиркнул… Идет борьба, давайте по-футбольному смотреть. Есть футбольные моменты, есть нефутбольные. Давайте уже нефутбольные исключать. Почему так происходит, я уже сколько раз говорил — много в футболе нефутбольных людей. Опять же, уже неоднократно предлагал: давайте мне желтую майку, посижу на ВАР, уберу это все", — сказал Мостовой.