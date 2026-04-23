Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Овьедо
1
:
Вильярреал
1
Все коэффициенты
П1
5.50
X
1.73
П2
5.00
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Эспаньол
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Балтика
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2

Мостовой о пенальти за руки Дивеева и Умярова: «Это издевательство какое-то. Много в футболе нефутбольных людей. Давайте мне желтую майку, посижу на ВАР, уберу это все»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о судействе в Мир РПЛ.

Вчера арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Локомотивом» (0:0) после попадания мяча в руку Игорю Дивееву. На 99-й минуте голкипер петербуржцев Денис Адамов отразил удар Николая Комличенко с точки.

Сегодня судья Артем Чистяков назначил 11-метровый в пользу «Краснодара» в игре со «Спартаком» (2:1) после попадания мяча в руку Наилю Умярову.

«Я после вчерашнего пенальти в матче “Локомотив” — “Зенит” так взорвался, это издевательство идет какое-то над футболом. Такие жесткие слова выбираю не со злобы, просто сил уже нет. Конечно же, сейчас [в матче “Краснодара” и “Спартака”] тоже пенальти не.

Уже эти трактовки пошли — попал, чиркнул… Идет борьба, давайте по-футбольному смотреть. Есть футбольные моменты, есть нефутбольные. Давайте уже нефутбольные исключать. Почему так происходит, я уже сколько раз говорил — много в футболе нефутбольных людей. Опять же, уже неоднократно предлагал: давайте мне желтую майку, посижу на ВАР, уберу это все", — сказал Мостовой.