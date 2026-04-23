Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Овьедо
1
:
Вильярреал
1
Все коэффициенты
П1
5.50
X
1.73
П2
5.00
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Эспаньол
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Балтика
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2

Хуан Карседо: «Спартак» мог забить «Краснодару» 2−3 гола, не повезло. Стараемся закончить сезон на 3-м месте"

Хуан Карседо поделился впечатлениями от игры с «Краснодаром» (1:2) в Мир РПЛ.

Источник: Спортс‘’

— До 80-й минуты команда хорошо играла в обороне. Что произошло после?

— У нас был очень хороший первый тайм. Второй был более равным. Мы могли забивать 2−3 гола, считаю, нам не повезло. У нас были более явные возможности, но «Краснодар» использовал свои шансы лучше.

— В старте не вышел Солари. Почему он остался на лавке? Показалось, что на замену он вышел не слишком удачно.

— Он накануне чувствовал себя не очень хорошо. Приболел и не тренировался. Мы знали, что его хватит минут на 30. Солари очень хотел помочь.

— Бывает, замены отрицательно влияют на результат. Сегодня вы рисковали — хотели выиграть? Или целью было сохранить ничью?

— К сожалению, нам не удалось сегодня заработать очки. Мы хотели контролировать матч, иметь троих футболистов в центре. Для этого Барко действовал как ложная «девятка». Играли только на победу. Сегодня с классной поддержкой наших болельщиков мы хотели взять три очка.

— Это было первое домашнее поражение в чемпионате при вас. Какие чувства испытываете?

— Разумеется, играть дома со своими фанатами в такой атмосфере — особые чувства. Очень хотели победить. Но это футбол, такое случается. Нужно продолжать работать. У нас есть цель, и мы должны к ней двигаться.

— Есть ли после трех месяцев работы с командой понимание, какие позиции в команде нужно усилить?

— Да, мы хорошо знаем свою команду. Но сейчас самое важное — концентрация на предстоящем матче.

— «Спартак» лишился шансов на титул, поэтому скажите: кто в чемпионской гонке вам более симпатичен по игре?

— Это не наша компетенция. Я фокусируюсь только на «Спартаке». У нас есть свои цели и задачи. Стараемся закончить сезон на третьем месте и делаем все на благо клуба и команды, — сказал главный тренер красно-белых.