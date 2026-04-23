Хуан Карседо: «Спартак» мог забить «Краснодару» 2−3 гола, не повезло. Стараемся закончить сезон на 3-м месте"

— До 80-й минуты команда хорошо играла в обороне. Что произошло после?
— У нас был очень хороший первый тайм. Второй был более равным. Мы могли забивать 2−3 гола, считаю, нам не повезло. У нас были более явные возможности, но «Краснодар» использовал свои шансы лучше.
— В старте не вышел Солари. Почему он остался на лавке? Показалось, что на замену он вышел не слишком удачно.
— Он накануне чувствовал себя не очень хорошо. Приболел и не тренировался. Мы знали, что его хватит минут на 30. Солари очень хотел помочь.
— Бывает, замены отрицательно влияют на результат. Сегодня вы рисковали — хотели выиграть? Или целью было сохранить ничью?
— К сожалению, нам не удалось сегодня заработать очки. Мы хотели контролировать матч, иметь троих футболистов в центре. Для этого Барко действовал как ложная «девятка». Играли только на победу. Сегодня с классной поддержкой наших болельщиков мы хотели взять три очка.
— Это было первое домашнее поражение в чемпионате при вас. Какие чувства испытываете?
— Разумеется, играть дома со своими фанатами в такой атмосфере — особые чувства. Очень хотели победить. Но это футбол, такое случается. Нужно продолжать работать. У нас есть цель, и мы должны к ней двигаться.
— Есть ли после трех месяцев работы с командой понимание, какие позиции в команде нужно усилить?
— Да, мы хорошо знаем свою команду. Но сейчас самое важное — концентрация на предстоящем матче.
— «Спартак» лишился шансов на титул, поэтому скажите: кто в чемпионской гонке вам более симпатичен по игре?
— Это не наша компетенция. Я фокусируюсь только на «Спартаке». У нас есть свои цели и задачи. Стараемся закончить сезон на третьем месте и делаем все на благо клуба и команды, — сказал главный тренер красно-белых.