Дьяков о попаданиях мяча в руку Умярову и Оласе: «Для меня вопрос, понимают ли судьи РПЛ правила футбола. Примерно одинаковые эпизоды трактуются по-разному — какая тут последовательность?»

Виталий Дьяков не понимает, почему судьи по-разному трактовали схожие моменты с попаданием мяча в руку Наилю Умярову (в игре «Спартак» — «Краснодар») и Лукасу Оласе (в матче «Краснодар» — «Балтика»).

Источник: Спортс‘’

— Ваше мнение по пенальти?

— Я считаю, что это не пенальти. У нас два примерно одинаковых эпизода трактуются по-разному, какая уж тут последовательность? И вообще, как судьи трактуют эпизоды: для одного арбитра — это пенальти, для другого — нет. Для меня вопрос, знают и понимают ли судьи РПЛ правила футбола. Потому что мы видели примерно такой же эпизод в матче «Краснодара» с «Балтикой» — это не пенальти. Неделю спустя похожий в игре «Краснодара» со «Спартаком» — это пенальти.

Когда мяч летит после среза игрока «Краснодара», он попадает в Умярова, который его не видит. Мяч ему попадает в рукав, он не летит куда-то в ворота, а в угловой флажок. Но назначается пенальти. Ну, для меня это немного странновато. Для меня это не пенальти.

— «Краснодар» этим матчем забирает себе чемпионство?

— После этого матча «Краснодару» не надо ждать осечки «Зенита», все зависит исключительно от них. Сегодня «Спартак» был лучше, однозначно не заслуживал поражения, особенно по первому тайму. Да, пенальти повлиял. Но «быки» забрали эту победу из ничего, так как, по сути, моментов у них не было. Стандарт, затяжная атака — и гол.

Чуть-чуть Карседо сломал игру, убрав нападающего и поставив туда Барко на 15 минут. Этот промежуток был определяющим: «Краснодар» мог подсесть. Была ранняя замена Сперцяна, который обычно весь матч играет. Тренер «Спартака» испортил игру, потом он это понял. Да, потом выпустил Гарсию, но, как мы видим, поздновато было — и «Краснодар» забил и забрал три очка, — сказал бывший защитник «Динамо».