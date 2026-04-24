Деку встретился с агентом защитника «Сосьедада» Мартина. «Барселона» изучает альтернативы Бастони

По данным Diario Sport, спортивный директор Деку в среду встречался с агентом Хона Мартина, центрального защитника «Сосьедада». За 20-летним игроком наблюдает целый ряд европейских клубов.
В контракте испанца прописаны отступные в размере 50 млн евро — это меньше, чем потребует «Интер» за одного из своих ведущих футболистов.
Утверждается, что встреча с агентом Мартина была неформальной, Деку не стал переходить к конкретике и просто хотел оценить ситуацию.
