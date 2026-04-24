Умяров о пенальти в ворота «Спартака»: «Тяжело было убрать руку. Не хочется говорить про низкий уровень судейства. В Англии или Испании тоже ошибаются. Трактовок очень много»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился мыслями касательного назначенного пенальти в ворота красно-белых в матче Мир РПЛ против «Краснодара» (1:2).

Источник: Спортс‘’

На 42-й минуте встречи мяч попал в руку Умярову в штрафной «Спартака». Главный судья Артем Чистяков после просмотра повтора принял решение назначить одиннадцатиметровый удар. Эдуард Сперцян его реализовал.

— За что было бы правильно назначать пенальти, если говорить по-игроцки?

— Если мяч летит в ворота — тогда да.

А тут мяч уходил в аут от игрока «Краснодара». Тяжело было убрать руку в этом моменте.

Не хочется говорить про низкий уровень судейства. Можно посмотреть на Англию или Испанию, где судьи тоже ошибаются.

Но эпизоды, когда мяч попадает в руку… Тяжело понять, где она в естественном положении, где касание меняет траекторию полета мяча, где игрок не мог убрать руку. Трактовок очень много", — сказал Наиль Умяров.

Скандальный пенальти против «Спартака»: Умяров сыграл рукой? Такой же не дали в ворота «Краснодара».

Узнать больше по теме
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
Читать дальше