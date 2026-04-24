Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Эспаньол
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Балтика
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2

«Батраков ни в чем не уступил Венделу. Бразилец — большой мастер, опытнее, может на команду сыграть, сам сделать разницу». Агент Алексея о матче «Локомотива» и «Зенита»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, оценил игру футболиста в матче Мир РПЛ против «Зенита» (0:0).

Источник: Спортс''

— Как бы оценили дуэль в центре поля Батракова и Вендела?

— Встретились два больших мастера. Каждый вел игру своей команды. Считаю, бразилец провел очень качественный матч.

— Комментатор Георгий Черданцев в эфире даже заметил: «Батракову есть что подсмотреть в игре Вендела».

— Понятно, что Вендел опытнее. Он не раз выигрывал чемпионат страны. У Алексея таких титулов пока нет.

Вендел однозначно большой мастер, который и на команду может сыграть, и сам сделать разницу. Но, на мой взгляд, в этом матче Батраков ни в чем ему не уступил, — сказал Владимир Кузьмичев.

Геннадий Орлов: «Зачем Батракова отправляют за границу? Ошибка! Рано! Надо еще сезон здесь, он щупленький, в Европе другой уровень единоборств. РПЛ деградирует без еврокубков».