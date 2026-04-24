«Батраков ни в чем не уступил Венделу. Бразилец — большой мастер, опытнее, может на команду сыграть, сам сделать разницу». Агент Алексея о матче «Локомотива» и «Зенита»

— Как бы оценили дуэль в центре поля Батракова и Вендела?
— Встретились два больших мастера. Каждый вел игру своей команды. Считаю, бразилец провел очень качественный матч.
— Комментатор Георгий Черданцев в эфире даже заметил: «Батракову есть что подсмотреть в игре Вендела».
— Понятно, что Вендел опытнее. Он не раз выигрывал чемпионат страны. У Алексея таких титулов пока нет.
Вендел однозначно большой мастер, который и на команду может сыграть, и сам сделать разницу. Но, на мой взгляд, в этом матче Батраков ни в чем ему не уступил, — сказал Владимир Кузьмичев.
Геннадий Орлов: «Зачем Батракова отправляют за границу? Ошибка! Рано! Надо еще сезон здесь, он щупленький, в Европе другой уровень единоборств. РПЛ деградирует без еврокубков».