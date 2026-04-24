Первый тренер Соболева об игре форварда: «Один Александр ничего не решает. Качество игры “Зенита” не тянет на чемпионство: долго переходят в атаку, мало моментов»

Александр Горбунов, первый тренер Александра Соболева, высказался об игре нападающего «Зенита».

Источник: Спортс‘’

— Семак после матча с «Локомотивом» сказал, что Соболев «по старанию — хорош, по качеству — плох». Как бы оценили высказывание главного тренера «Зенита»?

— Я могу сказать, что один Соболев ничего не решает — надо смотреть на качество всей команды.

К сожалению, в последних матчах качество всей игры «Зенита» не тянет на чемпионство: долго переходят в атаку, очень мало моментов, завершений очень мало.

У Соболева много движения, он борется. Когда играли с Махачкалой, он проделал большой объем работы и устал прилично. Возможно, где-то сказываются большие нагрузки, где-то — психологический момент. Вот в прошлом туре не забил пенальти.

Нападающие всегда зависят от игры средней линии поля. Мяч доставляется очень медленно, долго. Так что, если Семак говорит, что по качеству плохо — значит плоха игра всей команды, а не только Александра.

— Проблема «Зенита» — это не то, что Соболев не забивает, а сам «Зенит»?

— Конечно!

Где-то Саша приносил пользу, где-то вытаскивал и был одним из лучших, но игра всей команды… Последние три-четыре матча они забивают, играют с небольшим преимуществом, держат этот мяч, до последней минуты отбиваются.

Причем с аутсайдерами, там где должны были забивать и много. Очень все вязко и натужно — это не чемпионская игра, — сказал Александр Горбунов.