Первый тренер Соболева об игре форварда: «Один Александр ничего не решает. Качество игры “Зенита” не тянет на чемпионство: долго переходят в атаку, мало моментов»

— Семак после матча с «Локомотивом» сказал, что Соболев «по старанию — хорош, по качеству — плох». Как бы оценили высказывание главного тренера «Зенита»?
— Я могу сказать, что один Соболев ничего не решает — надо смотреть на качество всей команды.
К сожалению, в последних матчах качество всей игры «Зенита» не тянет на чемпионство: долго переходят в атаку, очень мало моментов, завершений очень мало.
У Соболева много движения, он борется. Когда играли с Махачкалой, он проделал большой объем работы и устал прилично. Возможно, где-то сказываются большие нагрузки, где-то — психологический момент. Вот в прошлом туре не забил пенальти.
Нападающие всегда зависят от игры средней линии поля. Мяч доставляется очень медленно, долго. Так что, если Семак говорит, что по качеству плохо — значит плоха игра всей команды, а не только Александра.
— Проблема «Зенита» — это не то, что Соболев не забивает, а сам «Зенит»?
— Конечно!
Где-то Саша приносил пользу, где-то вытаскивал и был одним из лучших, но игра всей команды… Последние три-четыре матча они забивают, играют с небольшим преимуществом, держат этот мяч, до последней минуты отбиваются.
Причем с аутсайдерами, там где должны были забивать и много. Очень все вязко и натужно — это не чемпионская игра, — сказал Александр Горбунов.