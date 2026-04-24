Агент Дивеева о судействе в РПЛ: «Дух футбола теряется, много неоправданных свистков, которые ломают игру и динамику. Решения арбитров провоцируют драки и потасовки»

"Ошибки у нас есть, но они есть и в других чемпионатах. Тут проблема в другом — дух футбола теряется, слишком много неоправданных свистков, которые ломают игру, ломают динамику, соответственно, ломается зрелищность. Доигрывают уже по Станиславскому — нужно в этом разбираться и нивелировать эти вещи. Пока что в этом плане судьи отстают от тренда.
Футбол — контактная игра, нужно это учитывать. Есть правила, по которым можно вести силовую борьбу, вступая в контакт. Судьи, видимо, это забывают. Я думаю болельщики тоже это чувствуют и футбол теряет зрелищность.
Не все судьи грешат этим. Однако большинство принятых судейских решений и провоцируют драки и потасовки — это следствие несправедливо назначенных пенальти, нарушений, карточек и так далее.
Это провокации, которые приводят просто к тому, что футболисты начинают нервничать, переживать за результат, что приводит к таким последствиям.
Хочется, чтобы судьи понимали это — удовольствие и сила духа игры теряются. Потому что, несмотря на скандалы, хочется увидеть максимальную игру с минимальными остановками", — сказал Олег Еремин.