Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
21:30
РБ Лейпциг
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.12
П2
6.60
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Эспаньол
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

Агент Дивеева о судействе в РПЛ: «Дух футбола теряется, много неоправданных свистков, которые ломают игру и динамику. Решения арбитров провоцируют драки и потасовки»

Олег Еремин, агент защитника «Зенита» Игоря Дивеева, поделился мыслями о судействе в Мир РПЛ.

Источник: Спортс‘’

"Ошибки у нас есть, но они есть и в других чемпионатах. Тут проблема в другом — дух футбола теряется, слишком много неоправданных свистков, которые ломают игру, ломают динамику, соответственно, ломается зрелищность. Доигрывают уже по Станиславскому — нужно в этом разбираться и нивелировать эти вещи. Пока что в этом плане судьи отстают от тренда.

Футбол — контактная игра, нужно это учитывать. Есть правила, по которым можно вести силовую борьбу, вступая в контакт. Судьи, видимо, это забывают. Я думаю болельщики тоже это чувствуют и футбол теряет зрелищность.

Не все судьи грешат этим. Однако большинство принятых судейских решений и провоцируют драки и потасовки — это следствие несправедливо назначенных пенальти, нарушений, карточек и так далее.

Это провокации, которые приводят просто к тому, что футболисты начинают нервничать, переживать за результат, что приводит к таким последствиям.

Хочется, чтобы судьи понимали это — удовольствие и сила духа игры теряются. Потому что, несмотря на скандалы, хочется увидеть максимальную игру с минимальными остановками", — сказал Олег Еремин.