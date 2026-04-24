За Батраковым следят скауты «ПСЖ», «Локомотив» интересуется лидером «Балтики». Трансферы и слухи дня

Что в России
В «Локомотиве» рассказали об интересе «ПСЖ» к Батракову
Информация о возможном переходе Алексея Батракова в «ПСЖ» появилась уже давно. Агент 20-летнего полузащитника Вадим Шпинев в разговоре с «СЭ» даже заявил, что скауты парижан присутствовали на последней игре «Локомотива» в чемпионате России. Москвичи встречались с «Зенитом» (0:0), а Батраков провел на поле весь матч.
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о возможном переходе Алексея в «ПСЖ» предстоящим летом. По его словам, официального обращения от парижан в клуб не было, также у него нет уверенности в том, что Батраков уедет именно в Париж.
В нынешнем сезоне Алексей провел за «Локомотив» 33 матча во всех турнирах, в которых набрал 17+11 по системе «гол+пас». Сумма отступных Батракова составляет 20 миллионов евро.
«Крылья» определились с кандидатами на пост главного тренера
Как сообщает Sport Baza, бывший главный тренер «Ариса» Артем Редьков стал главным кандидатом на место тренера «Крыльев Советов». 1 апреля самарцы уволили с этой должности Магомеда Адиева — с тех пор место исполняющего обязанности занимает Сергей Булатов, работающий в тренерском штабе «Крыльев» уже шесть лет.
По данным источника, после поражения от «Сочи» (1:2) в последнем туре РПЛ в «Крыльях» больше не рассматривают Булатова в качестве постоянного главного тренера. Он покинет команду по окончании сезона. Под его руководством самарцы набрали два очка в пяти турах РПЛ.
Помимо Редькова, в список «Крыльев» входят Евгений Калешин и Сергей Игнашевич. При этом к их кандидатурам клуб обратится только в случае, если не договорится с Редьковым.
«Локомотив» хочет защитника «Балтики»
По информации «Спорт-Экспресса», «Локомотив» интересуется центральным защитником «Балтики» Кевином Андраде. Колумбиец выступает за клуб полтора года, а в нынешнем сезоне стал одним из лидеров. Андраде появился в 29 матчах во всех турнирах и отметился одним голом. Также он опережает всех партнеров по количеству игрового времени (2558 минут).
Как передает источник, калининградский клуб рассчитывает получить за 26-летнего защитника четыре миллиона евро. В январе 2024-го он переходил в «Балтику» за 400 тысяч.
«Локо» может понадобиться центральный защитник в случае ухода Лукаса Фассона. Контракт с бразильцем истекает летом.
Что в Европе и мире
Агент Чалова рассказал о будущем нападающего
Агент Паулу Барбоза в разговоре с «РБ Спорт» поделился информацией о будущем Федора Чалова. Ранее сообщалось, что ПАОК, которому принадлежит 28-летний нападающий, хочет расстаться с футболистом. Федор с февраля находится в аренде в турецком «Кайсериспоре», где за 10 матчей не отметился ни одним результативным действием.
«Слежу за матчами “Кайсериспора”, где также выступает мой клиент Мигел Кардозу. Могу сказать, что Чалов хорошо играет, несмотря на то что пока не забивает. Просто надо понимать, во-первых, турецкий клуб сейчас находится в очень тяжелом положении. Во-вторых, таким игрокам, как Федор, нужно выступать в командах, подходящих по стилю игры.
До завершения чемпионата Турции осталось четыре тура, то есть четыре финала для «Кайсериспора», в которых Чалов может себя проявить. Но в любом случае Федор является очень талантливым игроком с большим потенциалом, у которого, уверен, будут и другие предложения от турецких и европейских клубов после этого сезона«, — приводит слова Барбозы “РБ Спорт”.
«Ман Сити» интересуется лидером «Челси»
Речь об Энцо Фернандесе: о заинтересованности аргентинцем со стороны «Манчестер Сити» сообщил авторитетный The Athletic. По данным источника, клуб не видит в нем главную цель летнего трансферного окна, но видит его в качестве потенциальной замены уходящего летом Бернарду Силвы. Также на место португальца клуб рассматривает лидера «Ноттингема» Эллиота Андерсона.
Недавно уже экс-главный тренер «Челси» Лиам Росеньор отстранял Фернандеса на две игры из-за его слов о том, что выбрал бы Мадрид как город для жизни. Аргентинец сказал это на фоне слухов об интересе со стороны «Реала». Из-за этого Энцо пропустил как раз встречу с «Ман Сити» (0:3) 12 апреля.
В текущем сезоне 25-летний аргентинец сыграл за «Челси» 48 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и шестью ассистами.
Санчо может вернуться в «Боруссию»
По сведениям авторитетного немецкого инсайдера Флориана Плеттенберга, принадлежащий «МЮ» Джейдон Санчо дал добро на переход в дортмундскую «Боруссию». Стороны провели уже несколько встреч, и теперь клуб обладает информацией для осуществления сделки.
Также трансфер одобрил главный тренер «Дортмунда» Нико Ковач, при этом у англичанина есть предложения от других клубов. Летом Санчо станет свободным агентом и сможет присоединиться к «Боруссии» бесплатно.
Ранее 26-летний вингер уже выступал за дортмундцев: летом 2017-го пришел из «Ман Сити» за 20,59 млн евро и провел в клубе четыре года. Летом 2021-го «Боруссия» продала Санчо в «МЮ» уже за 85 миллионов. Но за все время на «Олд Траффорд» он так и не закрепился в основном составе: нынешний сезон проводит в аренде в «Астон Вилле», где за 33 игры во всех турнирах забил один мяч и сделал три голевые передачи.