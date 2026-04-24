Матч-центр
Футбол. Германия
21:30
РБ Лейпциг
:
Унион Б
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Вильярреал
1
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Эспаньол
0
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Севилья
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Краснодар
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Балтика
1
За Батраковым следят скауты «ПСЖ», «Локомотив» интересуется лидером «Балтики». Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.

Источник: Sport24

Что в России

В «Локомотиве» рассказали об интересе «ПСЖ» к Батракову

Информация о возможном переходе Алексея Батракова в «ПСЖ» появилась уже давно. Агент 20-летнего полузащитника Вадим Шпинев в разговоре с «СЭ» даже заявил, что скауты парижан присутствовали на последней игре «Локомотива» в чемпионате России. Москвичи встречались с «Зенитом» (0:0), а Батраков провел на поле весь матч.

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о возможном переходе Алексея в «ПСЖ» предстоящим летом. По его словам, официального обращения от парижан в клуб не было, также у него нет уверенности в том, что Батраков уедет именно в Париж.

В нынешнем сезоне Алексей провел за «Локомотив» 33 матча во всех турнирах, в которых набрал 17+11 по системе «гол+пас». Сумма отступных Батракова составляет 20 миллионов евро.

«Крылья» определились с кандидатами на пост главного тренера

Как сообщает Sport Baza, бывший главный тренер «Ариса» Артем Редьков стал главным кандидатом на место тренера «Крыльев Советов». 1 апреля самарцы уволили с этой должности Магомеда Адиева — с тех пор место исполняющего обязанности занимает Сергей Булатов, работающий в тренерском штабе «Крыльев» уже шесть лет.

По данным источника, после поражения от «Сочи» (1:2) в последнем туре РПЛ в «Крыльях» больше не рассматривают Булатова в качестве постоянного главного тренера. Он покинет команду по окончании сезона. Под его руководством самарцы набрали два очка в пяти турах РПЛ.

Помимо Редькова, в список «Крыльев» входят Евгений Калешин и Сергей Игнашевич. При этом к их кандидатурам клуб обратится только в случае, если не договорится с Редьковым.

«Локомотив» хочет защитника «Балтики»

По информации «Спорт-Экспресса», «Локомотив» интересуется центральным защитником «Балтики» Кевином Андраде. Колумбиец выступает за клуб полтора года, а в нынешнем сезоне стал одним из лидеров. Андраде появился в 29 матчах во всех турнирах и отметился одним голом. Также он опережает всех партнеров по количеству игрового времени (2558 минут).

Источник: РИА "Новости"

Как передает источник, калининградский клуб рассчитывает получить за 26-летнего защитника четыре миллиона евро. В январе 2024-го он переходил в «Балтику» за 400 тысяч.

«Локо» может понадобиться центральный защитник в случае ухода Лукаса Фассона. Контракт с бразильцем истекает летом.

Что в Европе и мире

Агент Чалова рассказал о будущем нападающего

Агент Паулу Барбоза в разговоре с «РБ Спорт» поделился информацией о будущем Федора Чалова. Ранее сообщалось, что ПАОК, которому принадлежит 28-летний нападающий, хочет расстаться с футболистом. Федор с февраля находится в аренде в турецком «Кайсериспоре», где за 10 матчей не отметился ни одним результативным действием.

Источник: ФК "Кайсериспор"

«Слежу за матчами “Кайсериспора”, где также выступает мой клиент Мигел Кардозу. Могу сказать, что Чалов хорошо играет, несмотря на то что пока не забивает. Просто надо понимать, во-первых, турецкий клуб сейчас находится в очень тяжелом положении. Во-вторых, таким игрокам, как Федор, нужно выступать в командах, подходящих по стилю игры.

До завершения чемпионата Турции осталось четыре тура, то есть четыре финала для «Кайсериспора», в которых Чалов может себя проявить. Но в любом случае Федор является очень талантливым игроком с большим потенциалом, у которого, уверен, будут и другие предложения от турецких и европейских клубов после этого сезона«, — приводит слова Барбозы “РБ Спорт”.

«Ман Сити» интересуется лидером «Челси»

Речь об Энцо Фернандесе: о заинтересованности аргентинцем со стороны «Манчестер Сити» сообщил авторитетный The Athletic. По данным источника, клуб не видит в нем главную цель летнего трансферного окна, но видит его в качестве потенциальной замены уходящего летом Бернарду Силвы. Также на место португальца клуб рассматривает лидера «Ноттингема» Эллиота Андерсона.

Источник: Reuters

Недавно уже экс-главный тренер «Челси» Лиам Росеньор отстранял Фернандеса на две игры из-за его слов о том, что выбрал бы Мадрид как город для жизни. Аргентинец сказал это на фоне слухов об интересе со стороны «Реала». Из-за этого Энцо пропустил как раз встречу с «Ман Сити» (0:3) 12 апреля.

В текущем сезоне 25-летний аргентинец сыграл за «Челси» 48 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и шестью ассистами.

Санчо может вернуться в «Боруссию»

По сведениям авторитетного немецкого инсайдера Флориана Плеттенберга, принадлежащий «МЮ» Джейдон Санчо дал добро на переход в дортмундскую «Боруссию». Стороны провели уже несколько встреч, и теперь клуб обладает информацией для осуществления сделки.

Источник: AP 2024

Также трансфер одобрил главный тренер «Дортмунда» Нико Ковач, при этом у англичанина есть предложения от других клубов. Летом Санчо станет свободным агентом и сможет присоединиться к «Боруссии» бесплатно.

Ранее 26-летний вингер уже выступал за дортмундцев: летом 2017-го пришел из «Ман Сити» за 20,59 млн евро и провел в клубе четыре года. Летом 2021-го «Боруссия» продала Санчо в «МЮ» уже за 85 миллионов. Но за все время на «Олд Траффорд» он так и не закрепился в основном составе: нынешний сезон проводит в аренде в «Астон Вилле», где за 33 игры во всех турнирах забил один мяч и сделал три голевые передачи.