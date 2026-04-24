Лам о доминировании «Баварии»: «Бундеслига — привлекательный турнир. Было бы здорово иметь больше одного чемпиона в ближайшие пару лет, но мюнхенцы проделали отличную работу»

Ранее команда тренера Венсана Компани в 35-й раз стала чемпионом Германии.
"Бундеслига — очень привлекательная лига. У нас много больших клубов с богатой историей.
Конечно, было бы здорово иметь больше одного чемпиона в ближайшие пару лет, но мы также должны признать, что «Бавария» проделала действительно отличную работу в плане развития игроков и международного маркетинга.
Но у других клубов, таких, как «Штутгарт», безусловно, будет возможность развиваться в ближайшие годы, если они смогут продолжать играть в Лиге чемпионов", — сказал Филипп Лам.