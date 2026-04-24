Матч-центр
21:30
РБ Лейпциг
:
Унион Б
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Вильярреал
1
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Эспаньол
0
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Севилья
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Краснодар
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Балтика
1
Лам о доминировании «Баварии»: «Бундеслига — привлекательный турнир. Было бы здорово иметь больше одного чемпиона в ближайшие пару лет, но мюнхенцы проделали отличную работу»

Бывший защитник «Баварии» Филипп Лам поделился размышлениями на тему доминирования мюнхенского клуба в Бундеслиги.

Источник: Спортс‘’

Ранее команда тренера Венсана Компани в 35-й раз стала чемпионом Германии.

"Бундеслига — очень привлекательная лига. У нас много больших клубов с богатой историей.

Конечно, было бы здорово иметь больше одного чемпиона в ближайшие пару лет, но мы также должны признать, что «Бавария» проделала действительно отличную работу в плане развития игроков и международного маркетинга.

Но у других клубов, таких, как «Штутгарт», безусловно, будет возможность развиваться в ближайшие годы, если они смогут продолжать играть в Лиге чемпионов", — сказал Филипп Лам.