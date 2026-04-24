Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
21:30
РБ Лейпциг
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.14
П2
6.53
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Эспаньол
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

Денис Казанский: «Бубнов из краснокнижной, немногочисленной породы людей. Поставил бы его вместе с Елагиным, Кушанашвили и Гурцкая. Некоторые коллеги своим “я” душат все пространство»

Комментатор Денис Казанский поделился мыслями о работе с Александром Бубновым.

Источник: Спортс‘’

— Год назад «Коммент. Шоу» взорвал сеть инфоповодом о возвращении в эфир Александра Бубнова. У вас было несколько совместных эфиров. Какие впечатления?

— Мне очень нравится взаимодействовать с такими людьми, невероятно харизматичными.

Наша работа как раз с этим связана — переключить свой негатив, зарядиться от него эмоциями. Бубнов действительно помогает людям искать свои эмоции: все принимает на себя, от себя все отбивает.

У него особенный взгляд. Он не стесняется говорить то, что думает. Сейчас это встречается крайне редко.

У Бубнова феноменальная память, фантастическая реакция, своеобразное чувство юмора. Иногда ты думаешь, что все это — маска, а потом понимаешь, что он такой на самом деле.

Это большая привилегия, что он к нам вернулся. Завидую белой завистью тем, кто сейчас сидит в студии вместе с Бубновым. Нобель Арустамян, Cтепан Манаков и Игорь Кытманов получают грандиозное удовольствие от работы с ним.

Я бы еще поставил Бубнова вместе с Елагиным, Отаром Кушанашвили и Тимуром Гурцкая. Они генерируют свое «я», и это выглядит очень естественно.

Они тебя не пережимают, что самое важное. Некоторые коллеги своим «я» душат все пространство вокруг.

А другие все достают из себя, и ты становишься сам себе интересен. Бубнов из краснокнижной, немногочисленной породы людей, которые работают в спорте. Он — про эмоции, а остальные — про другое, — сказал Денис Казанский.