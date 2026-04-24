Доку считает, что может быть среди лучших вингеров мира наряду с Винисиусом: «У меня все неплохо по передачам и ключевым пасам, но нужно больше забивать»

"Верю, что смогу быть в этом числе, если буду забивать. Вингеру нужно забивать. Если буду забивать, то уверен, что смогу преуспеть — это 100 процентов.
У меня все неплохо по передачам и ключевым пасам, но нужно больше забивать.
Мне нужно оказываться в тех зонах, где можно легко забивать голы — с близкого расстояния и тому подобное. Даже пять голов с близкого расстояния за сезон — это уже большой шаг вперед", — сказал Жереми Доку.
В этом сезоне бельгиец забил 2 гола и сделал 5 передач в 25 матчах АПЛ.