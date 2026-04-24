Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
21:30
РБ Лейпциг
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.14
П2
6.53
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Эспаньол
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

Фигу о Карвахале: «Дани заслуживает всяческого уважения. К опытному игроку следует относиться иначе в плане общения. Простой разговор может предотвратить проблемы»

Бывший полузащитник «Реала» Луиш Фигу высказался о недостатке игрового времени у защитника команды Даниэля Карвахаля.

Источник: Спортс‘’

"Дани заслуживает всяческого уважения. Не знаю, заслуживает ли он больше или меньше игрового времени — это решать тренеру.

К опытному игроку следует относиться иначе в плане общения. Я сам через это проходил, в сложных ситуациях в «Интере». Со мной обращались как с ребенком, хотя я им не был. Я был готов завершить карьеру", — сказал португалец.

Фигу считает, что к опытным футболистам нужно относиться по-другому.

«Не совсем понимаю эти вещи. Простой разговор может предотвратить проблемы. В жизни игрока есть разные этапы. Сделать что-то правильно так же легко, как и сделать что-то неправильно. Иногда что-то делается неправильно, когда это можно было бы сделать правильно», — добавил Фигу.