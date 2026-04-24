Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Сандерленд
0
:
Ноттингем Форест
4
Футбол. Испания
2-й тайм
Бетис
0
:
Реал
1
Футбол. Италия
2-й тайм
Наполи
4
:
Кремонезе
0
Футбол. Франция
2-й тайм
Брест
3
:
Ланс
2
Футбол. Германия
2-й тайм
РБ Лейпциг
3
:
Унион Б
1
Футбол. Англия
25.04
Фулхэм
:
Астон Вилла
Федотов о пенальти за игру Умярова рукой: «Неправильно сравнивать с моментом Оласы, там был еще игрок, борьба за позицию. Умяров один, рука уже отставлена, когда мяча рядом еще нет»

Игорь Федотов оценил работу Артема Чистякова на игре между «Краснодаром» и «Спартаком» в Мир РПЛ.

«Тактика Чистякова была понятна изначально: давать бороться, терпеть и стремиться не давать желтые. Хотя на 12-й минуте надо было наказывать Жедсона за грубую игру — тот шипами попал сопернику в бедро. И на 32-й минуте следовало наказать за грубую игру Черникова. Хоть футболист “Краснодара” и сыграл в мяч, манера отбора, скорость и агрессия тянули на карточку. Это прямо очевидные моменты. Остальное в целом можно отдать на управление.

Во втором тайме Чистяков начал показывать карточки, все они были правильные, нормальные. Его тактика — хорошая, приемлемая и понятная. Не было драки, как у «Локомотива» с «Зенитом», футболисты играли.

Все говорят, что этот момент на 42-й минуте — ключевой. Чистяков назначил 11-метровый в ворота «Спартака» через ВАР. Со своей позиции он не мог увидеть руку Умярова — Кордоба своим телом перекрывал обзор.

Почему это игра рукой? Потому что Умяров после борьбы с Кордобой начал двигаться к воротам, и рука в этот момент уже была отставлена, хоть мяча рядом еще не было. Игрок «Спартака» остался один, мяч попал в руку, которая увеличивала площадь тела.

И сравнивать это с моментом Оласы в матче «Краснодара» и «Балтики» неправильно. Там была другая игровая ситуация: был еще игрок, была борьба за позицию. Здесь же правильное решение Чистякова после вмешательства VAR — 11-метровый в ворота «Спартака» за игру рукой", — сказал экс-рефери.