Тренер «Зенита» Оливейра выложил видео с отбитым пенальти от «Локо»: «Вы нас не сломаете, мы будем биться до конца!»

На 95-й минуте игры 26-го тура Мир РПЛ главный арбитр Алексей Сухой после вмешательства ВАР и просмотра повтора назначил 11-метровый в ворота петербургской команды за игру рукой Игоря Дивеева. Денис Адамов отразил удар Николая Комличенко с точки на 99-й.
Оливейра выложил в соцсети видео из официального аккаунта «Зенита» с моментом отбитого пенальти.
«Это не просто слова: вы нас не сломаете, и мы будем биться до конца!» — подписал публикацию бразильский специалист.
Изображение: instagram.com/stories/william_de_oliveira.