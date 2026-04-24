«Унион» проиграл во втором матче при женщине-тренере — 1:3 «Лейпцигу». У берлинцев 4 удара, в створ — 1

Берлинская команда уступила «Лейпцигу» со счетом 1:3 в 31-м туре Бундеслиги. Это была вторая игра 34-летней специалистки на посту исполняющей обязанности главного тренера мужской команды. Эта возглавила команду 12 апреля. 18 апреля «Унион» уступил «Вольфсбургу» (1:2).
В сегодняшней игре берлинцы нанесли всего 4 удара по воротам, 1 из которых пришелся в створ и стал голевым. У «Лейпцига» 20 ударов, из которых 10 попали в створ.
В данный момент «Унион» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии с 32 очками.