Канчельскис о новом лимите: «Батраков, Кисляк, Умяров, Тюкавин станут дороже золота. Лучших игроков начнут заваливать деньгами, чтобы удержать в РПЛ»

Сегодня министра спорта Михаил Дегтярев подписал приказ об изменении лимита на легионеров, согласно которому со следующего сезона в заявке команды не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более семи. Сейчас клубы могут включать в заявку до 13 легионеров, на поле одновременно могут находиться 8 из них.