Канчельскис о новом лимите: «Батраков, Кисляк, Умяров, Тюкавин станут дороже золота. Лучших игроков начнут заваливать деньгами, чтобы удержать в РПЛ»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что новый лимит на легионеров повлияет на переход россиян в зарубежные клубы.

Источник: Спортс‘’

Сегодня министра спорта Михаил Дегтярев подписал приказ об изменении лимита на легионеров, согласно которому со следующего сезона в заявке команды не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более семи. Сейчас клубы могут включать в заявку до 13 легионеров, на поле одновременно могут находиться 8 из них.

"Более жесткий лимит приведет к тому, что цены на российских игроков взлетят. С ужесточением лимита Батраков, Кисляк, Умяров, Тюкавин и другие ведущие игроки своих клубов с паспортом РФ станут дороже золота.

Усложнит ли новый лимит отъезд игроков в Европу? Однозначно. Клубы будут еще неохотнее отпускать своих лучших игроков, потому что заменить иностранцами их станет сложнее. Начнут заваливать деньгами, чтобы удержать в РПЛ", — сказал Канчельскис.