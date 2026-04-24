Ковальчук о футбольном «Спартаке» в финале Кубка России: «Будем болеть! Пусть готовятся! Придут очень серьезные болельщики»

Игра пройдет 6 мая.
«По силам ли “Спартаку” взять Кубок? Будем болеть!
Передайте тем, кто будет выходить в основе «Спартака», что придут очень серьезные болельщики. Пусть готовятся! «- сказал Ковальчук, ранее выступавший за хоккейный “Спартак”.
Президент «Шанхай Дрэгонс» Илья Ковальчук поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
