Дивеев об уходе из ЦСКА: «Хотел вызов, доказать себе что-то новое. Счастлив в “Зените”. Играю, приношу пользу команде и побеждаю, коллектив — супер. Что еще нужно?»

Игорь Дивеев описал обстоятельства перехода из ЦСКА в «Зенит».

Источник: Спортс‘’

— Твой агент Олег Еремин говорил, что ты выгорел в ЦСКА. Как это проявлялось?

— В ЦСКА я знал, что точно буду играть. А мне хотелось получить вызов, чтобы доказать самому себе что-то новое.

— Выиграть чемпионат с ЦСКА — чем не вызов?

— Речь о восприятии себя. Мне нужен был выход из зоны комфорта, чтобы стать сильнее. Я так и сказал Челестини: «Если для ЦСКА и “Зенита” выгоден обмен, я только за. Знаю, вы хотите нового нападающего».

Такого, что я на всех обиделся, не хочу играть и твердо решил уйти, не было. О варианте с обменом, кстати, я впервые услышал как раз от Фабио.

— Как это было?

— На ужине перед одной из последних игр осенней части сезона Челестини говорит: «Нужно, чтобы ты зашел ко мне. Есть разговор». Я понятия не имел, о чем пойдет речь. Захожу и слышу: «Есть разговоры об обмене с “Зенитом”. Что думаешь?».

— Потом был разговор с Бабаевым?

— Да. Роман Юрьевич спросил: «Какое твое решение?» Я ответил ровно то же самое, что и Челестини: «Если всех все устраивает, давайте сделаем».

— Бабаев так подвел итоги трансферной кампании ЦСКА: «За доплату за Дивеева взяли Рейса, Баринова и Гонду».

— Вот видишь, все в плюсе. Будь я на месте руководителей ЦСКА, поступил бы аналогично.

— Ты счастлив в «Зените»?

— Абсолютно: я играю, приношу пользу команде и побеждаю, коллектив — супер. Что еще нужно?

— В каких отношениях ты расстался с ЦСКА?

— В отличных. Никаких обид ни на Фабио, ни на руководство, ни на игроков, — сказал защитник «Зенита».