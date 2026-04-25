Антони хватал Менди за руку в штрафной — защитник «Реала» упал перед голом «Бетиса»

Эктор Бельерин сравнял счет (1:1) на 94-й минуте матча 32-го тура Ла Лиги.
В добавленное время вингер хозяев Антони боролся с защитником гостей Ферланом Менди в штрафной. Он прихватил француза за руку, тот завалился, и Антони подхватил мяч.
Бразилец прострелил во вратарскую, Антонио Рюдигер коленом заблокировал подачу, мяч отлетел. После этого Бельерин выиграл подбор и забил в угол ворот.
Главный арбитр Сесар Сото Градо не увидел нарушений правил в борьбе.
