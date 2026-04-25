Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
14:30
Фулхэм
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.60
П2
2.55
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
0
:
Ноттингем Форест
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Реал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
4
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Ланс
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2

«Барселона» оторвется от «Реала» на 11 очков, если обыграет «Хетафе» в субботу. Команда Флика может взять титул в следующем туре или в класико 10 мая

«Барселона» может выиграть чемпионат Испании уже в следующем туре.

В пятницу «Реал» сыграл вничью с «Бетисом» (1:1) и после 33 игр отстает от команды Ханси Флика на 8 очков. В субботу «блауграна» встретится с «Хетафе» и может увеличить отрыв до 11 баллов за пять туров до конца сезона.

Таким образом, уже в 34-м туре каталонцы могут оформить второе чемпионство подряд. Для этого им нужно победить «Осасуну» при условии, что «Реал» в гостях у «Эспаньола» потеряет очки.

В ином случае возможность отпраздновать завоевание трофея «Барселоне» предоставится уже в матче против мадридцев 10 мая. В зависимости от ситуации, которая сложится к 35-му туру, в класико на «Камп Ноу» «Барселоне» может быть достаточно не проиграть.