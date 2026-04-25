Дьяков о Саусе в «Спартаке»: «Безумно странный трансфер. Может, он подойдет какому-нибудь “Ноттингему”

«Все возможно в этой жизни. Мы помним, у нас в “Уфе” играл Зинченко, и кто бы мог подумать, что он станет выступать за “Манчестер Сити”? Я думаю, таких людей не было.
А касаемо Сауся, он играл в «Балтике», а «Спартак» и «Балтика» — это абсолютно разные схемы, разные стратегии на матч. «Балтика» играет в силовой футбол, выбегает в контратаку, Саусь играл латераля, который действовал больше из глубины.
В «Спартаке» мы видели, как его ставили во фланге атаки, где обычно играет Солари или на другом фланге Маркиньос. Но Саусь потерялся. Для меня он не подходит «Спартаку», может быть, он какому-нибудь «Ноттингем Форест» подойдет, будет там играть и будет в порядке. Для «Спартака» это безумно странный трансфер«, — сказал бывший защитник “Динамо”.