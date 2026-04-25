Павел Мамаев рассказал об обучении на тренера

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев за время обучения в Школе футбольных тренеров Российского футбольного союза (РФС) узнал для себя много нового. Об этом он рассказал ТАСС.
Мамаев завершил обучение на тренера в декабре.
«Я уже закончил обучение, я сейчас являюсь дипломированным тренером с категорией А Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В декабре закончили обучение, получили лицензию. Сейчас будем ждать, по-моему, год-полтора, чтобы можно было поступать на категорию Pro. Тоже было задание со стажировкой в клубе, я у Ролана Гусева в “Динамо” проходил. В целом отлично».
«Вижу ли себя тренером после обучения? За эти полтора года, что мы прошли, очень многое для себя подчеркнул как для тренера. Чтобы корректно ответить на вопрос, нужно сначала попробовать. Если в будущем будут такие предложения, где общие интересы тех, кто предлагает, и мои совпадут, то попробовать в любом случае стоит. Чтобы, так скажем, закрыть этот гештальт для ответа на вопрос — хочется или не хочется, будет ли получаться или не будет. Потому что можно все что угодно говорить. Но это как и в футболе, далеко не всем дано быть тренером. До тех пор пока не попробуешь, можешь хоть 10 лицензий получить, но все все равно показывает практика», — добавил он.
Мамаеву 37 лет, вместе с ЦСКА он стал чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и дважды — суперкубка страны. За карьеру также выступал за московское «Торпедо», «Краснодар», «Ростов» и «Химки». За сборную России сыграл на чемпионате Европы 2016 года.