Журавель не верит в возвращение Дзюбы в «Спартак»: «Это фантазии, красивая история. Артем — слишком большая величина, чтобы играть считанные минуты. Это и головняк для тренера»

— Мне кажется, есть такое ощущение, что Артем себя в «Акроне» исчерпал, и «Акрон» исчерпал игровые средства. У них есть молодые футболисты, чтобы играть немного в другой футбол, не зависеть от Дзюбы. Так что назрело расставание. Посмотрел статистику: самая высока средняя длина передач — у «Акрона». А молодые ребята могут играть с мячом внизу. Дзюба дал им все что мог, они взяли что смогли от Артема.
Дзюбе надо идти дальше. Заканчивать карьеру и зажигать в медиа, либо, если он хочет продолжать играть, претендентов на него будет много.
— А возвращение в «Спартак»?
— Я не верю. Это фантазии, это красивая история. Возможно, спустя несколько лет он вернется в административной или менеджерской роли, тренером. Но как футболист на 20 минут — это смешно. Артем — слишком большая величина, чтобы довольствоваться фрагментарной ролью, играть считанные минуты. Это и головняк для тренера, Дзюба слишком большая персона и харизматичный человек.
Артем может на словах сказать, что будет доволен пятью минутами в каждом матче, но он будет толкать речи, влиять на игроков, перетягивать авторитет тренера. В «Акроне» Тедеев делегировал эту миссию, а в «Спартаке» все может разрушиться.
— Подписать символический контракт и дать возможность сыграть один матч и завершить карьеру?
— Это можно как‑то обставить. Но «Спартак» слишком большой клуб, чтобы заниматься прощальной церемонией Дзюбы. Проще сыграть товарищеский матч в Тушино «Друзья Дзюбы» — «Спартак», — сказал Журавель.
Гендиректор «Спартака» о возможном возвращении Дзюбы: «Прекрасный игрок, всего достиг. Мы ему очень благодарны за вклад в российский футбол».