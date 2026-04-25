Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Арсенал
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Рубин
0
:
ЦСКА
0
Футбол. Германия
1-й тайм
Гамбург
0
:
Хоффенхайм
1
Футбол. Испания
1-й тайм
Валенсия
0
:
Жирона
0
Футбол. Италия
перерыв
Болонья
0
:
Рома
2
Футбол. Франция
20:00
Анже
:
ПСЖ
Футбол. Италия
21:45
Верона
:
Лечче
Футбол. Испания
22:00
Атлетико
:
Атлетик
Футбол. Франция
22:05
Тулуза
:
Монако
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Барселона
2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
3
:
Кристал Пэлас
1
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Эвертон
1
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Локомотив
0
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Айнтрахт Ф
1
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Байер
2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Санкт-Паули
0
Футбол. Германия
завершен
Майнц
3
:
Бавария
4
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
Боруссия М
0
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Пиза
0
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Осер
2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Арсенал
1
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Мальорка
1
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Астон Вилла
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Оренбург
1
Журавель не верит в возвращение Дзюбы в «Спартак»: «Это фантазии, красивая история. Артем — слишком большая величина, чтобы играть считанные минуты. Это и головняк для тренера»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель поделился мнением о возможном возвращении Артема Дзюбы в «Спартак».

— Мне кажется, есть такое ощущение, что Артем себя в «Акроне» исчерпал, и «Акрон» исчерпал игровые средства. У них есть молодые футболисты, чтобы играть немного в другой футбол, не зависеть от Дзюбы. Так что назрело расставание. Посмотрел статистику: самая высока средняя длина передач — у «Акрона». А молодые ребята могут играть с мячом внизу. Дзюба дал им все что мог, они взяли что смогли от Артема.

Дзюбе надо идти дальше. Заканчивать карьеру и зажигать в медиа, либо, если он хочет продолжать играть, претендентов на него будет много.

— А возвращение в «Спартак»?

— Я не верю. Это фантазии, это красивая история. Возможно, спустя несколько лет он вернется в административной или менеджерской роли, тренером. Но как футболист на 20 минут — это смешно. Артем — слишком большая величина, чтобы довольствоваться фрагментарной ролью, играть считанные минуты. Это и головняк для тренера, Дзюба слишком большая персона и харизматичный человек.

Артем может на словах сказать, что будет доволен пятью минутами в каждом матче, но он будет толкать речи, влиять на игроков, перетягивать авторитет тренера. В «Акроне» Тедеев делегировал эту миссию, а в «Спартаке» все может разрушиться.

— Подписать символический контракт и дать возможность сыграть один матч и завершить карьеру?

— Это можно как‑то обставить. Но «Спартак» слишком большой клуб, чтобы заниматься прощальной церемонией Дзюбы. Проще сыграть товарищеский матч в Тушино «Друзья Дзюбы» — «Спартак», — сказал Журавель.

Гендиректор «Спартака» о возможном возвращении Дзюбы: «Прекрасный игрок, всего достиг. Мы ему очень благодарны за вклад в российский футбол».