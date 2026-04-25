Министр спорта Италии Абоди о деле в отношении главы судейского корпуса Рокки: «Если будет установлена вина, последствия неминуемы. Есть лишь один способ защитить спорт — обеспечить прозрачность»

"Есть только один способ защитить всю спортивную систему в целом и проявить уважение к болельщикам и всем, кто по-настоящему влюблен в спорт, начиная с футбола: обеспечить прозрачность, оперативность и равное отношение при рассмотрении любых предположений о нарушении спортивных норм — особенно когда они могут иметь уголовные последствия. И так должно быть всегда и со всеми!
Я, как и все вы, читаю подробности, которые сейчас всплывают в расследовании прокуратуры Милана, начатом по заявлению бывшего члена Ассоциации итальянских арбитров.
Предоставляя судебным органам возможность выполнять свою работу и не желая вдаваться в детали деятельности главы судейского корпуса Рокки, я считаю самым серьезным аспектом именно то, как это заявление было обработано внутри футбольной системы. До сих пор нет никакого публичного отклика, мы даже не знаем, кто именно получил заявление и какой орган был официально привлечен к проверке его обоснованности.
Поэтому я ожидаю, что как можно скорее получу от Национального олимпийского комитета официальную информацию по этому делу. Если будут установлены чьи-то противоправные действия, последствия неминуемы", — написал Абоди.