«Жадные ублюдки, хватит значит хватит». Болельщики «Ливерпуля» протестовали против повышения цен на билеты во время матча с «Пэлас», фанаты подняли желтые карточки

Все четыре трибуны стадиона «Энфилд» приняли участие в акции, организованной фанатскими группами. Как передает The Athletic, болельщики скандировали «Жадные ублюдки, хватит значит хватит».
В прошлом месяце американские владельцы клуба из Fenway Sports Group объявили о планах повысить цены на билеты на 3% со следующего сезона, а также о дальнейшем увеличении, привязанном к инфляции, в сезонах-2027/28 и 2028/29.
Перед матчем с «Пэлас» Совет болельщиков «Ливерпуля» потребовал от FSG пересмотреть повышение цен. 13-я минута была выбрана для акции, поскольку инфляционные повышения, ограниченные максимумом в 5% за сезон, теоретически могут привести к росту цен на билеты до 13% за три года.
Всего было напечатано и роздано 75 000 желтых карточек — как на стадионе, так и в ближайших пабах и кафе.
Генеральный директор клуба Билли Хоган ранее обратился к владельцам абонементов и членам клуба, объяснив рост цен увеличением расходов.
«Никто в “Ливерпуле” не принимает решения о ценах на билеты легкомысленно. Наши операционные расходы в дни матчей на “Энфилде” значительно выросли в последние годы — на 85% за десятилетие (или на 57% без учета трибуны Anfield Road), при этом расходы на коммунальные услуги выросли на 107% за последние четыре года, а налоги на бизнес — на 286% за тот же период. За последние десять лет мы повысили цены на билеты всего на 4%, чтобы минимизировать рост.
На этом фоне мы считаем, что привязка повышения к инфляции — подтверждённые 3% на сезон-2026/27 — является самым справедливым и прозрачным способом частично покрыть эти неконтролируемые расходы", — сказал Хоган.