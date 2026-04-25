Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Нефтехимик
Футбол. Первая лига
11:30
Челябинск
:
Урал
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Монако
2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Атлетик
2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Лечче
0
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
ПСЖ
3
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
ЦСКА
0
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
Хоффенхайм
2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
2
:
Жирона
1
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Рома
2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Барселона
2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
3
:
Кристал Пэлас
1
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Эвертон
1
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Локомотив
0
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Айнтрахт Ф
1
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Байер
2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Санкт-Паули
0
Футбол. Германия
завершен
Майнц
3
:
Бавария
4
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
Боруссия М
0
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Пиза
0
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Осер
2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Арсенал
1
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Мальорка
1
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Астон Вилла
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Оренбург
1
«Жадные ублюдки, хватит значит хватит». Болельщики «Ливерпуля» протестовали против повышения цен на билеты во время матча с «Пэлас», фанаты подняли желтые карточки

Болельщиков «Ливерпуля» подняли вверх желтые карточки в знак протеста против запланированного повышения цен на билеты во время матча АПЛ против «Кристал Пэлас» (3:1).

Все четыре трибуны стадиона «Энфилд» приняли участие в акции, организованной фанатскими группами. Как передает The Athletic, болельщики скандировали «Жадные ублюдки, хватит значит хватит».

В прошлом месяце американские владельцы клуба из Fenway Sports Group объявили о планах повысить цены на билеты на 3% со следующего сезона, а также о дальнейшем увеличении, привязанном к инфляции, в сезонах-2027/28 и 2028/29.

Перед матчем с «Пэлас» Совет болельщиков «Ливерпуля» потребовал от FSG пересмотреть повышение цен. 13-я минута была выбрана для акции, поскольку инфляционные повышения, ограниченные максимумом в 5% за сезон, теоретически могут привести к росту цен на билеты до 13% за три года.

Всего было напечатано и роздано 75 000 желтых карточек — как на стадионе, так и в ближайших пабах и кафе.

Генеральный директор клуба Билли Хоган ранее обратился к владельцам абонементов и членам клуба, объяснив рост цен увеличением расходов.

«Никто в “Ливерпуле” не принимает решения о ценах на билеты легкомысленно. Наши операционные расходы в дни матчей на “Энфилде” значительно выросли в последние годы — на 85% за десятилетие (или на 57% без учета трибуны Anfield Road), при этом расходы на коммунальные услуги выросли на 107% за последние четыре года, а налоги на бизнес — на 286% за тот же период. За последние десять лет мы повысили цены на билеты всего на 4%, чтобы минимизировать рост.

На этом фоне мы считаем, что привязка повышения к инфляции — подтверждённые 3% на сезон-2026/27 — является самым справедливым и прозрачным способом частично покрыть эти неконтролируемые расходы", — сказал Хоган.