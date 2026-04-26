Челестини о ЦСКА: «Мне не нравится слово “кризис”. Это мой первый год в России, я вижу, что очки тяжело даются всем. У нас большая проблема, но мы решим ее»

Армейцы не выигрывают 4 матча подряд. Сегодня ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» (0:0).
— В первом тайме «Рубин» больше владел мячом. Это была ваша инициатива отдать преимущество сопернику?
— Нет. В день, когда я скажу такое, я больше не буду тренером этой команды. Но что правда, при отборе мы оборонялись чуть по‑другому, что предполагает, что у соперника может быть чуть больше владения мячом. Сегодня мы более грамотно играли, когда не хотели очень сильно рисковать. И если ты играешь так, у соперника больше владения получается. Это не было нашим планом, но это могло произойти.
— Второй тайм получился куда лучше. В чем видите причины кризиса?
— Сложный вопрос. Футбол — это общекомандная динамика, и мы будем в таком состоянии до самого конца. Сегодня видел команду, которая хочет завершить сезон хорошо, она хочет бороться за что‑то в лиге и в Кубке. Это тоже является важным моментом помимо игры на ноль.
Но кризис… мне не нравится слово «кризис». У нас сложный период времени. В конце концов, это мой первый год в России. Сыграть вничью с «Крыльями Советов» — не очень хороший результат. А «Локомотив» сегодня им проиграл. Мы не выиграли у «Ростова», и «Динамо» сыграло с ними 3:3. Мы с «Рубином» сыграли вничью, а «Динамо» проиграло им в прошлом туре дома. Я вижу, что в России очки тяжело даются всем. У нас большая проблема, это так и есть, но мы решим эту проблему, — сказал Челестини.