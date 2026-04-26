Матч-центр
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.34
П2
3.90
Футбол. Первая лига
11:30
Челябинск
:
Урал
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.46
П2
2.06
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Монако
2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Атлетик
2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Лечче
0
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
ПСЖ
3
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
ЦСКА
0
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
Хоффенхайм
2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
2
:
Жирона
1
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Рома
2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Барселона
2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
3
:
Кристал Пэлас
1
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Эвертон
1
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Локомотив
0
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Айнтрахт Ф
1
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Байер
2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Санкт-Паули
0
Футбол. Германия
завершен
Майнц
3
:
Бавария
4
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
Боруссия М
0
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Пиза
0
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Осер
2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Арсенал
1
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Мальорка
1
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Астон Вилла
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Оренбург
1
Челестини о ЦСКА: «Мне не нравится слово “кризис”. Это мой первый год в России, я вижу, что очки тяжело даются всем. У нас большая проблема, но мы решим ее»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини пообещал решить проблемы команды.

Армейцы не выигрывают 4 матча подряд. Сегодня ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» (0:0).

— В первом тайме «Рубин» больше владел мячом. Это была ваша инициатива отдать преимущество сопернику?

— Нет. В день, когда я скажу такое, я больше не буду тренером этой команды. Но что правда, при отборе мы оборонялись чуть по‑другому, что предполагает, что у соперника может быть чуть больше владения мячом. Сегодня мы более грамотно играли, когда не хотели очень сильно рисковать. И если ты играешь так, у соперника больше владения получается. Это не было нашим планом, но это могло произойти.

— Второй тайм получился куда лучше. В чем видите причины кризиса?

— Сложный вопрос. Футбол — это общекомандная динамика, и мы будем в таком состоянии до самого конца. Сегодня видел команду, которая хочет завершить сезон хорошо, она хочет бороться за что‑то в лиге и в Кубке. Это тоже является важным моментом помимо игры на ноль.

Но кризис… мне не нравится слово «кризис». У нас сложный период времени. В конце концов, это мой первый год в России. Сыграть вничью с «Крыльями Советов» — не очень хороший результат. А «Локомотив» сегодня им проиграл. Мы не выиграли у «Ростова», и «Динамо» сыграло с ними 3:3. Мы с «Рубином» сыграли вничью, а «Динамо» проиграло им в прошлом туре дома. Я вижу, что в России очки тяжело даются всем. У нас большая проблема, это так и есть, но мы решим эту проблему, — сказал Челестини.