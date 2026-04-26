Дьяков о Кондакове: «Будь он Кондакинью, вышел бы с “Локо” в старте, а так — на 89-й. Без лимита мы Кондаковых вообще не увидим, будем наблюдать Дурана, шагающего, как по

«Уже третий сезон говорю, что “Зенит” абсолютно не тот.
Такое ощущение, что большинство команд уже перед матчем мечтает, чтобы не устроиться с ними на 0:3. Заведомо испуганно выходят, но «Зенит» уже давно не страшен. Кого они укатали в этом сезоне с разгромным счетом? Команда играет в очень медленный футбол. Если взять весь сезон, то хорошие матчи «Зенита» — игры с «Динамо» и «Краснодаром» на выезде. Абсолютно нет командной игры, они играют беззубо медленно.
Мы видим Дурана. Человек вышел на поле против «Локомотива» на 60-й минуте, но отходил полчаса просто пешком! Он всем видом показывает, что вообще играть не хочет. Не вижу никакого желания. Он даже не бегает. Смотрю на Луиса Энрике, не понимаю, как он в сборную Бразилии вызывается. Он должен по 15 мячей забивать, как Малком. На его фоне Вендел должен быть капитаном сборной Бразилии.
Взять Кондакова. Молодой футболист вышел против Махачкалы, сделал гол, команда победила. Что мы видим в следующем матче? Кондаков выходит самым последним на поле на 89-й минуте. В чем логика?
Я уверен, что если бы Кондаков был бразильцем, то он вышел бы в стартовом составе против «Локомотива». Но так как он Кондаков, а не Кондакинью, то он вышел на 89-й минуте. Если лимита не будет, то мы Кондаковых вообще на поле не увидим. Будем наблюдать Дурана, шагающего, как по Арбату.
Поэтому «Зенит» вообще не показывает чемпионский футбол. Да, может стать первым и без чемпионской игры. Если они идут сейчас вторыми, значит, должны быть вторыми. Если «Краснодар» станет чемпионом, то это будет по делу. Если большинство команд перестанут думать, что «Зенит» — это какой-то зверь, который их сейчас разорвет, то команда Семака в следующем сезоне может занять 4−5-е место, если ничего не поменяется. Эта команда уже не так страшна, не надо их бояться«, — заявил бывший защитник “Динамо”.