Дьяков о Кондакове: «Будь он Кондакинью, вышел бы с “Локо” в старте, а так — на 89-й. Без лимита мы Кондаковых вообще не увидим, будем наблюдать Дурана, шагающего, как по

Поэтому «Зенит» вообще не показывает чемпионский футбол. Да, может стать первым и без чемпионской игры. Если они идут сейчас вторыми, значит, должны быть вторыми. Если «Краснодар» станет чемпионом, то это будет по делу. Если большинство команд перестанут думать, что «Зенит» — это какой-то зверь, который их сейчас разорвет, то команда Семака в следующем сезоне может занять 4−5-е место, если ничего не поменяется. Эта команда уже не так страшна, не надо их бояться«, — заявил бывший защитник “Динамо”.