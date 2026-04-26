Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Нефтехимик
Футбол. Первая лига
11:30
Челябинск
:
Урал
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Монако
2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Атлетик
2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Лечче
0
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
ПСЖ
3
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
ЦСКА
0
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
Хоффенхайм
2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
2
:
Жирона
1
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Рома
2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Барселона
2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
3
:
Кристал Пэлас
1
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Эвертон
1
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Локомотив
0
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Айнтрахт Ф
1
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Байер
2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Санкт-Паули
0
Футбол. Германия
завершен
Майнц
3
:
Бавария
4
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
Боруссия М
0
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Пиза
0
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Осер
2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Арсенал
1
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Мальорка
1
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Астон Вилла
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Оренбург
1
Дьяков о Кондакове: «Будь он Кондакинью, вышел бы с “Локо” в старте, а так — на 89-й. Без лимита мы Кондаковых вообще не увидим, будем наблюдать Дурана, шагающего, как по

Виталий Дьяков отметил недостатки в игре «Зенита».

Источник: Спортс‘’

«Уже третий сезон говорю, что “Зенит” абсолютно не тот.

Такое ощущение, что большинство команд уже перед матчем мечтает, чтобы не устроиться с ними на 0:3. Заведомо испуганно выходят, но «Зенит» уже давно не страшен. Кого они укатали в этом сезоне с разгромным счетом? Команда играет в очень медленный футбол. Если взять весь сезон, то хорошие матчи «Зенита» — игры с «Динамо» и «Краснодаром» на выезде. Абсолютно нет командной игры, они играют беззубо медленно.

Мы видим Дурана. Человек вышел на поле против «Локомотива» на 60-й минуте, но отходил полчаса просто пешком! Он всем видом показывает, что вообще играть не хочет. Не вижу никакого желания. Он даже не бегает. Смотрю на Луиса Энрике, не понимаю, как он в сборную Бразилии вызывается. Он должен по 15 мячей забивать, как Малком. На его фоне Вендел должен быть капитаном сборной Бразилии.

Взять Кондакова. Молодой футболист вышел против Махачкалы, сделал гол, команда победила. Что мы видим в следующем матче? Кондаков выходит самым последним на поле на 89-й минуте. В чем логика?

Я уверен, что если бы Кондаков был бразильцем, то он вышел бы в стартовом составе против «Локомотива». Но так как он Кондаков, а не Кондакинью, то он вышел на 89-й минуте. Если лимита не будет, то мы Кондаковых вообще на поле не увидим. Будем наблюдать Дурана, шагающего, как по Арбату.

Поэтому «Зенит» вообще не показывает чемпионский футбол. Да, может стать первым и без чемпионской игры. Если они идут сейчас вторыми, значит, должны быть вторыми. Если «Краснодар» станет чемпионом, то это будет по делу. Если большинство команд перестанут думать, что «Зенит» — это какой-то зверь, который их сейчас разорвет, то команда Семака в следующем сезоне может занять 4−5-е место, если ничего не поменяется. Эта команда уже не так страшна, не надо их бояться«, — заявил бывший защитник “Динамо”.