Энрике о матче с «Баварией»: «Он уже начался, не буду раскрывать подробности. “ПСЖ” сыграет против лучшей команды Европы, но мы хотим остаться чемпионами»

— Мы увеличили отрыв от «Ланса» еще на два очка и, что важнее, показали свою способность играть на высоком уровне. Это не так просто: если начать матч слишком спокойно, расслабленно, в Анже могут возникнуть проблемы. Но мы начали очень активно.
В итоге матч прошел без осложнений, потому что мы хорошо сделали свою работу. Солнечная погода, предстоящая игра с «Баварией» — это типичная ситуация, когда можно столкнуться с трудностями. Но их не было, и это показывает, что мы готовы к полуфиналу (Лиги чемпионов — Спортс«“).
— Единственный минус — удаление Гонсалу Рамуша?
— Это скорее эпизод. Впервые вижу, чтобы нападающего удалили без намерения нарушить правила.
— Вы сделали три замены в перерыве, выпустив Ашрафа Хакими, Фабиана Руиса и Лука Эрнандеса. Это из-за травм или по другим причинам?
— Там было всего понемногу. Но стоит сказать прямо: полуфинал с «Баварией» уже начался — я не буду раскрывать подробности.
— «Пари Сен-Жермен» сыграет в полуфинале Лиги чемпионов третий год подряд — впервые в своей истории. С чем это связано?
— Со всем сразу: невероятные игроки, команда высочайшего уровня, очень конкурентоспособный клуб, болельщики, которые всегда с нами, город Париж, который давно хотел выиграть Лигу чемпионов… Мы сыграем этот полуфинал против лучшей команды Европы, но мы — действующие чемпионы и хотим ими остаться… — сказал Энрике.