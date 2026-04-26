И.о. тренера «Крыльев» Булатов о будущем: «Буду работать столько, сколько нужно клубу. Руководство знает где меня найти, будем общаться»

Сегодня самарская команда обыграла «Локомотив» (2:0) в 27-м туре Мир РПЛ.
— Вы исполняющий обязанности главного тренера или уже нет?
— Вопрос не по адресу, я буду работать столько, сколько нужно будет клубу, остальные вопросы к руководству. Я регламент знаю, руководство знает где меня найти, будем общаться.
В матче понравился настрой команды и единение на скамейке. Мы ощущаем, что команда живет одной целью. К этой цели мы сделали большой шаг, но ничего не решили основательно, потому что команды, которые рядом в таблице, тоже берут очки, — сказал Булатов.
«Крылья» идут на 12-м месте с 26 очками.