Невилл про атаки «Арсенала»: «Доходят до последней трети и перекатывают мяч, прогуливаются с ним. А игроки “Ньюкасла” просто стоят перед ними. Я могу понять такое при 2:0, но тут в

"Многое из того, что они показали в этом матче, с тактической точки зрения не впечатляло. Они очень хорошо обороняются и реально вкалывают. Они невероятно хорошо организованы, и к этому нужно относиться с огромным уважением. Это то, чем можно по-настоящему гордиться, и это может принести титул.
Но что хочется видеть, так это свободу, раскованность, когда они идут вперед, большую уверенность. А сегодня этого вообще не было.
Гол пришел со стандарта, но я не могу вспомнить моментов, созданных с игры. Они доводят мяч до последней трети, а потом зачастую просто перекатывают его.
Я уже пару лет их за это критикую. В чем идея? Я понимаю, когда у штрафной перекатывают мяч при счете 2:0 или 3:0: пытаются выманить соперника, заставить его нервничать, перевести с одного края на другой. Но они этого не делают, а когда делают, то слишком медленно. Мы видим, как они почти прогуливаются с мячом из стороны в сторону: один игрок принимает, делает еще одно касание, а игроки «Ньюкасла» при этом вообще не двигаются. Просто стоят перед тобой.
Я иногда не вижу идеи, и им не хватает позитива в действиях«, — сказал бывший защитник “Манчестер Юнайтед” в своем подкасте.