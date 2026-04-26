«Бавария» одержала 8-ю волевую победу в Бундеслиге и повторила рекорд «Байера»-1999/00

Команда Венсана Компани сегодня сумела обыграть «Майнц» (4:3), уступая со счетом 0:3 до 53-й минуты.
Это уже восьмой камбэк мюнхенцев в этом сезоне. Они повторили рекорд «Байера», одержавшего восемь волевых побед в Бундеслиге-1999/2000.
Никто не одерживал больше волевых побед за один чемпионат Германии, чем «Бавария».
Команда Венсана Компани сегодня сумела обыграть «Майнц» (4:3), уступая со счетом 0:3 до 53-й минуты.
Это уже восьмой камбэк мюнхенцев в этом сезоне. Они повторили рекорд «Байера», одержавшего восемь волевых побед в Бундеслиге-1999/2000.