Альба про 0:1 с «Оренбургом»: «Игра во втором тайме — проблема “Ростова”, в головах игроков. Я должен ее решить»

— В первом тайме все получалось, работало. Все понимали, что корректировки не нужны. Говорили, что у нас иногда второй тайм уже бывал хуже первого. Но слова получились слова на ветер. Игра во втором тайме — наша проблема, и они повторяются. Есть что‑то в головах игроков, я должен решить эту проблему, чтобы второй тайм был лучше первого.
— В чем проблема команды во вторых таймах?
— Думаю, что проблема больше в головах наших игроков. Они не устают через 5−10 минут, до гола мы даже близко не были у штрафной соперника. Это нужно поменять.
— Стоит ли поменять схему?
— Если в первом тайме она работает, то ее нет смысла менять во втором. Хочу спокойно посмотреть на все это и все улучшить к следующему матчу.
— Команда не готова к играм против конкурентов?
— Мы выиграли у «Пари НН». Не согласен с этим утверждением, — сказал Альба.