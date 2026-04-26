Ахметзянов об 11-м месте «Оренбурга»: «Цель — остаться напрямую. Команда нужна городу»

После 27 игр «Оренбург» занимает в таблице 11-е место.
— Нет эликсира, как выживать в этой борьбе. Футболисты «Оренбурга» максимально хотят остаться в РПЛ. Эта команда нужна городу. Мы играем за это. Посмотрим, что будет дальше.
— Опыт работы в Первой лиге вам может помочь в возможных стыковых матчах?
— У нас есть цель и задача — остаться напрямую. Мы думать о стыках не хотим. У нас впереди три игры, чтобы набрать очки, чтобы остаться напрямую. Игра в стыках может оказаться плачевной.
— Вам приятнее смотреть в таблицу сейчас?
— Каждая победа добавляет уверенности и ожиданий, что все будет хорошо. Мы понимаем, что нужны еще очки, что данного багажа может не хватить. Впереди нас ждут лобовые игры, где нужно выжать максимум. Нам нельзя уступать, за счет характера, мастерства и страсти надо одерживать победы, — сказал Ахметзянов.