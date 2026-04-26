«Вокруг “Локо” происходит что-то нездоровое. Вдохновения у игроков не вижу». Непомнящий об 1 победе железнодорожников в 5 матчах

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.34
П2
3.90
Футбол. Первая лига
11:30
Челябинск
:
Урал
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.50
П2
2.12
Футбол. Италия
13:30
Фиорентина
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.55
П2
4.20
Футбол. Премьер-лига
14:00
Пари Нижний Новгород
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
6.15
X
4.47
П2
1.54
Футбол. Испания
15:00
Райо Вальекано
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.84
X
3.36
П2
2.60
Футбол. Италия
16:00
Дженоа
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.56
X
3.79
П2
1.81
Футбол. Франция
16:00
Лорьян
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.78
П2
3.95
Футбол. Германия
16:30
Штутгарт
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.71
П2
5.90
Футбол. Премьер-лига
17:00
Краснодар
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.21
П2
9.50
Футбол. Премьер-лига
17:00
Динамо
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.20
П2
7.00
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.41
П2
6.63
Футбол. Первая лига
17:00
Ротор
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.64
П2
5.10
Футбол. Первая лига
17:00
Черноморец
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.51
П2
3.80
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.36
П2
3.85
Футбол. Испания
17:15
Овьедо
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.34
X
3.55
П2
3.10
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
18:15
Париж
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
4.15
X
3.79
П2
1.89
Футбол. Франция
18:15
Ренн
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.24
П2
7.75
Футбол. Германия
18:30
Боруссия Д
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.63
П2
8.00
Футбол. Италия
19:00
Торино
:
Интер
Все коэффициенты
П1
7.70
X
5.22
П2
1.42
Футбол. Первая лига
19:00
Родина
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.24
П2
6.70
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
Хоффенхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
2
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Рома
2
П1
X
П2

«Вокруг “Локо” происходит что-то нездоровое. Вдохновения у игроков не вижу». Непомнящий об 1 победе железнодорожников в 5 матчах

Валерий Непомнящий высказался о спаде у «Локомотива» в Мир РПЛ.

В последних 5 матчах красно-зеленые одержали лишь одну победу. Накануне железнодорожники проиграли «Крыльям Советов» (0:2) и после 27 игр по-прежнему занимают в таблице 3-е место.

— Неожиданный результат?

— Конечно. Но вы обратите внимание, как сейчас играют команды, которые борются за выживание. Они не прощают никаких вольностей и ошибок.

А «Локомотив» сегодня много ошибался. В первом тайме не забивал, не отличился во втором тайме, особенно в начале, когда были явные голевые моменты. За это и поплатился. Футбол не прощает неуверенности в себе и расслабленности. Видно, что железнодорожники стараются, но не получается. Почему, не знаю.

— Может, борьба за бронзовые медали давит на команду?

— Вполне возможно.

— Если смотреть на оставшихся соперников «Локомотива», впереди «Динамо», ЦСКА и «Балтика». График можно назвать сложным. Как оцените шансы на медали?

— «Локомотиву» лучше играть с такими клубами. Там ребята не боятся ошибаться, проиграть. А с такими соперниками, как «Крылья Советов», есть давление, с которым не удается справиться.

— Может, проблемы «Локомотива» связаны с тем, что большая группа игроков находится в подвешенном состоянии относительно своего будущего?

— Обычно продлением контракта занимаются агенты, а не футболисты. Не знаю, переживает ли кто-то из ребят по этому поводу. Я вообще не понимаю, что сидит в голове у игроков, когда они выходят на поле. Все такие вопросы должны уходить на задний план.

У меня вообще складывается ощущение, что вокруг «Локомотива» происходит что-то нездоровое. Вдохновения у игроков не вижу. Батраков один угрожал сегодня сопернику. Только у него были удары, острые передачи. Возможно, еще Бакаев в первом тайме пытался что-то сделать. И все, — сказал экс-тренер «Балтики» и «Томи».