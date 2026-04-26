«Вокруг “Локо” происходит что-то нездоровое. Вдохновения у игроков не вижу». Непомнящий об 1 победе железнодорожников в 5 матчах

В последних 5 матчах красно-зеленые одержали лишь одну победу. Накануне железнодорожники проиграли «Крыльям Советов» (0:2) и после 27 игр по-прежнему занимают в таблице 3-е место.
— Неожиданный результат?
— Конечно. Но вы обратите внимание, как сейчас играют команды, которые борются за выживание. Они не прощают никаких вольностей и ошибок.
А «Локомотив» сегодня много ошибался. В первом тайме не забивал, не отличился во втором тайме, особенно в начале, когда были явные голевые моменты. За это и поплатился. Футбол не прощает неуверенности в себе и расслабленности. Видно, что железнодорожники стараются, но не получается. Почему, не знаю.
— Может, борьба за бронзовые медали давит на команду?
— Вполне возможно.
— Если смотреть на оставшихся соперников «Локомотива», впереди «Динамо», ЦСКА и «Балтика». График можно назвать сложным. Как оцените шансы на медали?
— «Локомотиву» лучше играть с такими клубами. Там ребята не боятся ошибаться, проиграть. А с такими соперниками, как «Крылья Советов», есть давление, с которым не удается справиться.
— Может, проблемы «Локомотива» связаны с тем, что большая группа игроков находится в подвешенном состоянии относительно своего будущего?
— Обычно продлением контракта занимаются агенты, а не футболисты. Не знаю, переживает ли кто-то из ребят по этому поводу. Я вообще не понимаю, что сидит в голове у игроков, когда они выходят на поле. Все такие вопросы должны уходить на задний план.
У меня вообще складывается ощущение, что вокруг «Локомотива» происходит что-то нездоровое. Вдохновения у игроков не вижу. Батраков один угрожал сегодня сопернику. Только у него были удары, острые передачи. Возможно, еще Бакаев в первом тайме пытался что-то сделать. И все, — сказал экс-тренер «Балтики» и «Томи».