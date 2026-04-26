Министр спорта Нижегородской области: «Пари НН» сейчас на подъеме. Наконец-то система работает, пошел интересный, атакующий футбол"

После 26 матчей нижегородцы занимают в таблице 15-е место.
— Естественно, мы верим только в хорошее, стараемся и делаем все, чтобы этого [вылета] не случилось — и команда, и тренер, и весь административный штаб. У нас есть стадион на 45 тысяч, поэтому он, конечно, должен работать и должен был заполнен.
У нас прекрасная база команды и экосистема, которая создается в регионе для детей, для академии и ЮФЛ. Поэтому верим только в хороший результат, другого я сказать не могу.
— Но если вдруг вылет случится, команды все равно будут жить и развиваться?
— Конечно.
— Как вам работа главного тренера Шпилевкого?
— Мы видели не очень хорошие матчи, но в общем и целом команда сейчас на подъеме, я думаю, что это все отметят, и по статистике это видно. Несколько последних матчей показали, что наконец-то система работает, пошел интересный, атакующий футбол. Здесь все идет своим чередом.
Видимо, нужно было только определенное время, ну и трансферная история важна тоже, — сказал Кабайло.