Мозес о золотом дубле «Краснодара»: «Сможем играть под давлением и заполучить оба трофея, но это будет нелегко»

— Ваша команда вернулась на первое место. Насколько уверены в том, что удержите его по итогам оставшихся четырех туров чемпионата?
— Я прямо точно не могу сказать, потому что все бывает в футболе. Так что сейчас у нас все внимание на ближайшей игре дома с махачкалинским «Динамо». А дальше посмотрим, как сложится чемпионская гонка.
— У «Краснодара» параллельно с чемпионатом идет еще и борьба за Кубок России, где вы скоро сыграете ответный матч финала Пути РПЛ с московским «Динамо». Насколько готовы к борьбе на два фронта в решающем отрезке сезона?
— Я уверен, что мы сможем играть под этим давлением и заполучить оба трофея. Но это будет нелегко. Нам нужно всем работать как единая команда. И тогда «Краснодар» сможет выиграть чемпионат и Кубок России, — сказал Мозес.