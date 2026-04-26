Черчесов перед «Зенитом»: «Ахмату» надо найти такой баланс, чтобы и на результат сыграть, и не дать сыграть сопернику. Не имея мяча, можно не отдавать инициативу"

«Сыграли после “Спартака” (1:3) с “Балтикой” (1:1). Все цифры показывают, что команда была готова хорошо в физическом плане. Надеемся и с “Зенитом” выглядеть так же. Но все покажет игра.
Иногда выпадают хором все игроки, которые определяют баланс в команде. Думаю, со «Спартаком» именно это у нас и случилось. И мы не смогли определенный баланс найти, чтобы команда выглядела конкурентоспособной. Но это вопрос ко мне как к тренеру.
Надо к любому сопернику правильно мотивационно готовиться. Ноги сами никогда не побегут. А если даже будут бежать, то не туда, куда надо. Есть соперник, который потерял первую строчку в последнем туре. Естественно, они борются за чемпионство, а у нас свои задачи, поэтому, думаю, игра будет непростой и для «Зенита», и для нас тоже.
Планировать в футболе очки невозможно. Они [ «Зенит»] играют дома и хотят взять три очка. Наша задача — быть конкурентоспособными, как и в первом матче [1:0 в 1-м круге], и искать свои шансы.
Я могу сказать, что мы доминировать, наверное, точно не будем в плане владения мячом, подчеркиваю. Но не имея мяча, можно не отдавать инициативу. Так бывает. Нам надо найти такой баланс, чтобы мы и на результат сыграли, и не дали сыграть сопернику", — сказал Черчесов.