Хави: «Ямаля можно сравнить с Месси. Ламин может стать лучшим в мире, он один из избранных»

18-летний испанец забил 16 голов и сделал 11 результативных передач в 28 матчах за каталонский клуб в текущем сезоне Ла Лиги.
"Ямаля можно сравнить с Месси, он один из избранных. Все зависит от него, его менталитета и желания войти в историю.
Ламин может стать лучшим в мире, он уже в их числе", — сказал Хави.
Хави о работе тренером «Барсы»: «Я очень горжусь. Мы выиграли два титула в самый тяжелый период в истории клуба и заложили фундамент, на котором работает Флик».
«К уровню Месси никто даже не близок, но Ямаль может стать лучшим игроком в мире. Он привлекает столько внимания, потому что очень хорош». Де Йонг о Лео и Ламине.