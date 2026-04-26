Хави о Месси: «Скромный и трудолюбивый — лучше него никого не будет. Я пытался вернуть его в “Барсу”, но нынешний президент клуба сказал “нет”

"Месси был лучшим. Лучше него никого никогда не будет. Он бы рассердился, если бы я перешел в другую команду.
Лионель сделал меня лучше: очень скромный и трудолюбивый человек. Я видел это еще когда мне было 16 лет.
У меня с ним очень хорошие отношения. Я пытался вернуть его в «Барселону». Мы общались пять месяцев, все было готово, но нынешний президент клуба сказал «нет», — заявил Хави.
Хави о «Золотом мяче»-2010: «Месси справедливо выиграл его. Он намного лучше меня, сравнение абсурдно. Я не чувствую, что меня лишили награды».