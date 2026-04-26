Дивеев о чемпионской гонке в РПЛ: «Она будет до последнего тура — сто процентов! У “Зенита” осталось три финала, мы должны стараться выигрывать все матчи»

В 27-м туре чемпионата России сине-бело-голубые обыграли «Ахмат» со счетом 2:0. Петербургский клуб набрал 59 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Краснодар» лидирует с 60 баллами.
— Игорь, поздравляем с победой! Достаточно яркие первые десять минут встречи, затем, как показалось, эмоции стихли. С чем это связываете?
— Первые 20 минут, которые мы выдали, забили два гола, а потом, видимо, в подсознании началось такое, что контролировали мяч, больше стали разворачивать, больше играли на удержание счета. Это неправильно, поэтому надо было больше обострять, дожимать соперника и забивать моменты.
— Скажите, следили ли вы за результатами матча «Краснодара»? Как-то, возможно, это влияло на подготовку?
— Да, смотрел игру до приезда на стадион, и потом уже полностью готовился к игре. Я видел, что был момент у «Динамо», который не забили, потом Кордоба забил. И после этого уже не смотрел.
— Давайте поподробнее разберем гол Соболева. Казалось, что здесь не обошлось без вашей подсказки. Вы выполнили голевую передачу. Скажите, как это было?
— Не помню, это был какой-то стандарт или штрафной. Пошла передача, они вынесли, и я вижу, что идет передача. Кто-то дал Караваеву, и я показываю, чтобы навешивал, потому что мы там: я, Соболь, Нино — мы все ростом за 190. Навешивайте — и мы будем пытаться скидывать. Так и получилось, что Кара меня увидел, и я скинул Соболеву, поэтому забили гол.
— То есть вы конкретно целили именно на ход Александру?
— Да, я его видел, когда пошла передача. Даже посмотрел, где Соболь, и, получается, мне надо было просто перекинуть защитника. Хорошо получилось, идеально, можно сказать.
— Под конец матча в трансляции игры показывали статистику и у наших ворот насчитали три голевых момента. Скажите, во-первых, согласны ли вы с этим? И в целом, насколько тяжело сегодня было в обороне?
— Честно, три голевых момента я, наверное, не вспомню. Я вспомню только, наверное, стандарт в первом тайме, когда Лечи, кажется, бил. И, может быть, если я не считаю за момент голевой, когда Мелкадзе принял в штрафной. Не знаю, я бы не сказал, что там более двух моментов было около наших ворот. А в плане обороны было хорошо, было отлично, мы понимали, что нам делать. И мы с Нино, и я с Карой, и он с Дугласом — мы уже понимаем, что нам делать, кто кого страхует, кто как взаимодействует, и есть обязательный подсказ между нами.
— Ну и, наконец, хочется услышать ваши эмоции, возможно, мысли после такой уверенной победы. Что думаете насчет продолжения чемпионской гонки?
— Она будет до последнего тура — это сто процентов! У нас осталось три финала, и мы должны все игры стараться выигрывать, готовиться к ним, разбирать соперников, как играть с ними, и навязывать свою игру, — сказал Дивеев.