Дивеев о чемпионской гонке в РПЛ: «Она будет до последнего тура — сто процентов! У “Зенита” осталось три финала, мы должны стараться выигрывать все матчи»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Вильярреал
2
:
Сельта
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
10.00
П2
29.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Милан
0
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
3.80
X
2.14
П2
3.31
Футбол. Франция
2-й тайм
Марсель
0
:
Ницца
0
Все коэффициенты
П1
2.05
X
2.55
П2
7.75
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
4
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
4
:
Метц
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
2
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Эльче
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
2
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
0
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
3
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Реал Сосьедад
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Сассуоло
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
2
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2

Дивеев о чемпионской гонке в РПЛ: «Она будет до последнего тура — сто процентов! У “Зенита” осталось три финала, мы должны стараться выигрывать все матчи»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.

Источник: Спортс‘’

В 27-м туре чемпионата России сине-бело-голубые обыграли «Ахмат» со счетом 2:0. Петербургский клуб набрал 59 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Краснодар» лидирует с 60 баллами.

— Игорь, поздравляем с победой! Достаточно яркие первые десять минут встречи, затем, как показалось, эмоции стихли. С чем это связываете?

— Первые 20 минут, которые мы выдали, забили два гола, а потом, видимо, в подсознании началось такое, что контролировали мяч, больше стали разворачивать, больше играли на удержание счета. Это неправильно, поэтому надо было больше обострять, дожимать соперника и забивать моменты.

— Скажите, следили ли вы за результатами матча «Краснодара»? Как-то, возможно, это влияло на подготовку?

— Да, смотрел игру до приезда на стадион, и потом уже полностью готовился к игре. Я видел, что был момент у «Динамо», который не забили, потом Кордоба забил. И после этого уже не смотрел.

— Давайте поподробнее разберем гол Соболева. Казалось, что здесь не обошлось без вашей подсказки. Вы выполнили голевую передачу. Скажите, как это было?

— Не помню, это был какой-то стандарт или штрафной. Пошла передача, они вынесли, и я вижу, что идет передача. Кто-то дал Караваеву, и я показываю, чтобы навешивал, потому что мы там: я, Соболь, Нино — мы все ростом за 190. Навешивайте — и мы будем пытаться скидывать. Так и получилось, что Кара меня увидел, и я скинул Соболеву, поэтому забили гол.

— То есть вы конкретно целили именно на ход Александру?

— Да, я его видел, когда пошла передача. Даже посмотрел, где Соболь, и, получается, мне надо было просто перекинуть защитника. Хорошо получилось, идеально, можно сказать.

— Под конец матча в трансляции игры показывали статистику и у наших ворот насчитали три голевых момента. Скажите, во-первых, согласны ли вы с этим? И в целом, насколько тяжело сегодня было в обороне?

— Честно, три голевых момента я, наверное, не вспомню. Я вспомню только, наверное, стандарт в первом тайме, когда Лечи, кажется, бил. И, может быть, если я не считаю за момент голевой, когда Мелкадзе принял в штрафной. Не знаю, я бы не сказал, что там более двух моментов было около наших ворот. А в плане обороны было хорошо, было отлично, мы понимали, что нам делать. И мы с Нино, и я с Карой, и он с Дугласом — мы уже понимаем, что нам делать, кто кого страхует, кто как взаимодействует, и есть обязательный подсказ между нами.

— Ну и, наконец, хочется услышать ваши эмоции, возможно, мысли после такой уверенной победы. Что думаете насчет продолжения чемпионской гонки?

— Она будет до последнего тура — это сто процентов! У нас осталось три финала, и мы должны все игры стараться выигрывать, готовиться к ним, разбирать соперников, как играть с ними, и навязывать свою игру, — сказал Дивеев.