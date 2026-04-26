Дивеев о чемпионской гонке в РПЛ: «Она будет до последнего тура — сто процентов! У “Зенита” осталось три финала, мы должны стараться выигрывать все матчи»

— Честно, три голевых момента я, наверное, не вспомню. Я вспомню только, наверное, стандарт в первом тайме, когда Лечи, кажется, бил. И, может быть, если я не считаю за момент голевой, когда Мелкадзе принял в штрафной. Не знаю, я бы не сказал, что там более двух моментов было около наших ворот. А в плане обороны было хорошо, было отлично, мы понимали, что нам делать. И мы с Нино, и я с Карой, и он с Дугласом — мы уже понимаем, что нам делать, кто кого страхует, кто как взаимодействует, и есть обязательный подсказ между нами.