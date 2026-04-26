Аморим планирует взять перерыв в работе на сезон-2026/27. Экс-тренер «МЮ» хочет посвятить время получению новых знаний и обмену опытом с другими тренерами (A Bola)

Португальский тренер остается без работы после увольнения из «Манчестер Юнайтед» в январе.
Утверждается, что несмотря на интерес со стороны ряда клубов, в частности из АПЛ, специалист хочет посвятить ближайший год развитию своих навыков и получению новых знаний. В этот период он намерен обмениваться опытом с другими тренерами, которых считает ориентиром, сравнивая их методы работы со своими.
При этом Аморим допускает изменение планов только в случае серьезного предложения из-за рубежа. Возвращение в Португалию не рассматривается, Аморим хочет продолжать работать за границей.