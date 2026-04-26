Адвокат Рокки о судейском скандале в Серии А: «Речь идет о сговоре, но другие его участники не названы, они игнорируются — никогда такого не видел. Прокурор должен был указать их имена»

Ранее стало известно, что прокуратура Милана обвиняет главу судейского корпуса Серии А в спортивном мошенничестве и подборе судей, подходящих «Интеру». Позднее Рокки объявил, что временно отказывается от своих полномочий на фоне обвинений.
"Эти споры невозможно понять, потому что сообщается о сговоре нескольких человек, но эти другие люди не названы. Я никогда не видел, чтобы другие субъекты предполагаемого соглашения о спортивном мошенничестве не упоминалась.
Речь идет о сговоре, но мы не знаем, кто эти другие люди, это не указано, мы игнорируем это. Соглашение на «Сан-Сиро», чтобы Довери не судил матч «Интера»? Рокки посещал все стадионы, и прокурор в любом случае должен указать, кто эти другие люди. Я участвовал в судебных процессах по делу о спортивном мошенничестве и никогда не видел, чтобы в обвинительном заключении не назвали имена других фигурантов", — сказал адвокат.
Судейский мегаскандал в Италии: «Интер» могут отправить в Серию Б.