Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Сельта
1
Футбол. Италия
завершен
Милан
0
:
Ювентус
0
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Ницца
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Ахмат
0
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Севилья
1
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Интер
2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Уфа
0
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
4
:
Фрайбург
0
Футбол. Франция
завершен
Гавр
4
:
Метц
4
Футбол. Франция
завершен
Париж
0
:
Лилль
1
Футбол. Франция
завершен
Ренн
2
:
Нант
1
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Эльче
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Динамо Мх
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Сочи
0
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
2
:
Чайка
1
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
0
:
Волга
0
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Сокол
1
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
3
:
СКА-Хабаровск
0
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Вердер
1
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Комо
2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Страсбур
3
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Реал Сосьедад
3
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Спартак
2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Сассуоло
0
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Урал
2
Защитник «Интера» Дармиан о скандале с Рокки: «Мы читаем новости, но стараемся сосредоточиться на поле. Постараемся выиграть скудетто при своих болельщиках»

Защитник «Интера» Маттео Дармиан высказался о судейском скандале в Италии.

Ранее сообщалось, что прокуратура Милана обвиняет главу судейского корпуса Серии А Джанлуку Рокки в спортивном мошенничестве и подборе судей, подходящих «Интеру». Позднее Рокки объявил, что временно отказывается от своих полномочий на фоне обвинений.

"Мы читаем новости, но стараемся сосредоточиться на поле и на том, что мы должны сделать, чтобы завершить сезон как можно лучше.

До сегодняшней игры нам оставалось четыре очка [до чемпионства], мы хотели победить, но нам это не удалось. Мы постараемся сделать это на следующей неделе перед нашими болельщиками, чтобы выиграть скудетто.

Прошлый сезон закончился наихудшим образом, несмотря на то, что мы по-прежнему были настроены позитивно. Было нелегко начать все сначала, особенно с психологической точки зрения, но мы были хороши, в том числе благодаря тренеру. Мы сделали все, что могли, и мы счастливы. Сейчас я об этом не думаю. Я хочу насладиться последними матчами.

Мы отпразднуем [чемпионство], когда оно будет подтверждено математически, и тогда нас ждет финал Кубка Италии. Сейчас я не думаю о будущем«, — сказал Дармиан в интервью Sky Sport Italia после матча с “Торино” (2:2).