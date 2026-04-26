Защитник «Интера» Дармиан о скандале с Рокки: «Мы читаем новости, но стараемся сосредоточиться на поле. Постараемся выиграть скудетто при своих болельщиках»

Ранее сообщалось, что прокуратура Милана обвиняет главу судейского корпуса Серии А Джанлуку Рокки в спортивном мошенничестве и подборе судей, подходящих «Интеру». Позднее Рокки объявил, что временно отказывается от своих полномочий на фоне обвинений.
"Мы читаем новости, но стараемся сосредоточиться на поле и на том, что мы должны сделать, чтобы завершить сезон как можно лучше.
До сегодняшней игры нам оставалось четыре очка [до чемпионства], мы хотели победить, но нам это не удалось. Мы постараемся сделать это на следующей неделе перед нашими болельщиками, чтобы выиграть скудетто.
Прошлый сезон закончился наихудшим образом, несмотря на то, что мы по-прежнему были настроены позитивно. Было нелегко начать все сначала, особенно с психологической точки зрения, но мы были хороши, в том числе благодаря тренеру. Мы сделали все, что могли, и мы счастливы. Сейчас я об этом не думаю. Я хочу насладиться последними матчами.
Мы отпразднуем [чемпионство], когда оно будет подтверждено математически, и тогда нас ждет финал Кубка Италии. Сейчас я не думаю о будущем«, — сказал Дармиан в интервью Sky Sport Italia после матча с “Торино” (2:2).