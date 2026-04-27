Ленини о «Краснодаре»: «Никакой помощи мы ни от кого не получаем: ни от судей, ни от кого-либо другого. Мы как команда едины, и за счет этого побеждаем»

"Никакой помощи мы ни от кого не получаем: ни от судей, ни от кого-либо другого. Мы как команда едины, и за счет этого побеждаем. Следуем своей цели — выигрывать. Наш характер и наши качества на поле позволяют нам набирать очки.
Бывают сложные игры, но мы всегда стараемся быть сильнее соперника. Никто нам не помогает, все игры — это наша работа. Стараемся побеждать, чтобы оставаться на первом месте", — сказал Ленини.
«Краснодар» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 60 очков после 27 туров, и опережает «Зенит» на 1 балл.