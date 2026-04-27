«Интер» может стать чемпионом еще до своего следующего матча — если «Наполи» проиграет «Комо», а «Милан» потеряет очки с «Сассуоло»

Следующие матчи эти команды проведут на следующих выходных: 2 мая «Наполи» сыграет с «Комо», а 3-го «Милан» встретится с «Сассуоло». В этот же день «Интер» будет противостоять «Парме». При этом игра «нерадузурри» начнется позднее, чем матч «россонери».