«Интер» может стать чемпионом еще до своего следующего матча — если «Наполи» проиграет «Комо», а «Милан» потеряет очки с «Сассуоло»

Команда Кристиана Киву лидирует в турнирной таблице Серии А, набрав 79 очков после 34 туров. Она опережает «Наполи» на 10 очков, а «Милан» — на 12.
Следующие матчи эти команды проведут на следующих выходных: 2 мая «Наполи» сыграет с «Комо», а 3-го «Милан» встретится с «Сассуоло». В этот же день «Интер» будет противостоять «Парме». При этом игра «нерадузурри» начнется позднее, чем матч «россонери».
Таким образом, если неаполитанцы в следующую субботу потерпят поражение, а «Милан» сыграет вничью или проиграет в воскресенье, «Интер» станет чемпионом еще до начала своей игры.