Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
0
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
4
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
4
:
Метц
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
2
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Эльче
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
2
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
0
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
3
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Реал Сосьедад
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Сассуоло
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Урал
2
П1
X
П2

Спаллетти о 0:0 с «Миланом»: «Юве» пытался контролировать игру в 1-м тайме, но очень академично и предсказуемо. Во 2-м нам нужен был кто-то вроде Влаховича, но Душан мало тренировался"

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти подвел итоги игры с «Миланом» в 34-м туре Серии А (0:0).

"В первом тайме мы пытались контролировать ход игры, но в очень академичной и предсказуемой манере. С этим соперником всегда нужно быть осторожным, потому что всегда кажется, что ты все контролируешь, а потом оказываешься в окружении 3−4 их игроков. Мы много работали над тем, чтобы это предотвращать.

Дэвиду иногда удается выходить из сложных ситуаций благодаря своей технике. Он много бегает, а в плане прессинга всегда дает результат. Он не обыгрывает соперников, когда у него мало пространства, и не опускается слишком глубоко. Ему нужна поддержка".

О состоянии Влаховича.

«Нам нужен был кто-то вроде него во втором тайме, но он мало тренировался. Даже Кенан [Йылдыз], когда вышел на поле, запыхался после двух забеганий. Душан долгое время отсутствовал, и если бы он долго играл сегодня, это поставило бы под угрозу его участие в заключительном отрезке сезона. Так что теперь он сможет нам помочь».

О борьбе за попадание в Лигу чемпионов.

«Все решится в последнем туре? Да, примерно тогда. “Рома” играет хорошо, “Комо” выиграл тяжелый выездной матч. Нам все еще нужно побеждать, чтобы заслужить участие в этом турнире. Именно в таких матчах видно, кто достоин “Ювентуса”, а кто нет», — сказал Спаллетти.